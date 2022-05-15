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四海遊龍還沒輸？「低調神品」秒贏八方　老饕著迷全吃爆

▲四海遊龍為鍋貼水餃專賣店，其販售品項與對手「八方雲集」雷同，經常掀起網友議論。（圖/Google地圖）
▲四海遊龍為鍋貼水餃專賣店，其販售品項與對手「八方雲集」雷同，經常掀起網友議論。（圖/Google地圖）

編輯中心/綜合報導

2022-05-15 13:13:52

鍋貼、水餃在中華美食文化中，有著相當重要的地位，對台灣人來說更是不可或缺的主食之一，其中台灣最著名的兩間水餃鍋貼店「八方雲集」、「四海遊龍」因販售商品雷同，往往都有不少老饕在網路上論戰哪間比較好吃。近日，YouTuber挑嘴男就實測兩家多款水餃以及湯、乾麵系列做出評比，沒想到意外抖出四海遊龍優勢，引發討論。

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YouTuber挑嘴男樂於評比各家美食著名，其真實的評語以及反饋，成為頻道一大看點，近日他上傳最新影片，以「八方雲集VS四海遊龍！到底誰才是鍋貼水餃霸主」為主軸，買來兩家的同口味水餃、鍋貼，以及店內的乾麵跟湯品來做出比較，一決高下。

影片中，挑嘴男先吃了兩家的鍋貼，表示八方雲集的鍋貼外皮「皮薄比較Q、內餡調味上比較重口味一點」；而四海遊龍「則是皮比較厚，吃起來比較乾硬，內餡味道比較死」，因此八方在鍋貼方面勝利；緊接著是水餃系列，八方在咖哩水餃部分勝出，但是鮮蝦水餃則是由四海遊龍略勝一籌，挑嘴男表示「四海的鮮蝦水餃蔬菜的香氣搭配肉香，肉餡吃起來比較紮實，真的比較厲害」。

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▲YouTuber挑嘴男近日評比八方雲集以及四海遊龍兩間鍋貼，發表自己看法，引發網友熱議。（圖/挑嘴男 YT）
接著來到乾麵，八方的口味相對四海的比較重，由於挑嘴男比較喜歡重口味，因此投給八方一票；最後來到湯品，挑嘴男兩家都點了酸辣湯以及玉米濃湯，結果兩道都是四海遊龍獲勝，挑嘴男提到「四海遊龍的酸辣湯料多就算了，湯喝起來非常順口，而且有一個柴魚的味道」；至於玉米濃湯，挑嘴男喝完直接喊出『料真的很多，四海遊龍的玉米濃湯真的很好喝餒！你們的湯品真的很厲害餒！

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▲YouTuber挑嘴男實測八方以及四海兩間鍋貼店的湯品，認為不論是酸辣湯還是玉米濃湯，四海遊龍都略勝一籌。（圖/挑嘴男YT）
影片曝光後，不少網友紛紛回應「終於有人看見四海遊龍的湯了XD真的超好喝！」、「真的很喜歡四海遊龍的酸辣湯！」、「四海遊龍的湯真的很強，我個人建議買八方鍋貼配四海的湯哈哈」、「看到你這影片，我決定給四海的湯一個機會」、「論鍋貼水餃一定是八方好吃，但湯品四海真的有贏」、「從來沒吃過四海遊龍，但看到湯的評價決定衝一波」、「建議四海皮可以煎脆一點一定會更好吃！兩家都有自己的優勢啦」。（編輯：張嘉哲）


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