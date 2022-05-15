四海遊龍還沒輸？「低調神品」秒贏八方　老饕著迷全吃爆

我是廣告 請繼續往下閱讀
影片中，挑嘴男先吃了兩家的鍋貼，表示八方雲集的鍋貼外皮「皮薄比較Q、內餡調味上比較重口味一點」；而四海遊龍「則是皮比較厚，吃起來比較乾硬，內餡味道比較死」，因此八方在鍋貼方面勝利；緊接著是水餃系列，八方在咖哩水餃部分勝出，但是鮮蝦水餃則是由四海遊龍略勝一籌，挑嘴男表示「四海的鮮蝦水餃蔬菜的香氣搭配肉香，肉餡吃起來比較紮實，真的比較厲害」。
接著來到乾麵，八方的口味相對四海的比較重，由於挑嘴男比較喜歡重口味，因此投給八方一票；最後來到湯品，挑嘴男兩家都點了酸辣湯以及玉米濃湯，結果兩道都是四海遊龍獲勝，挑嘴男提到「四海遊龍的酸辣湯料多就算了，湯喝起來非常順口，而且有一個柴魚的味道」；至於玉米濃湯，挑嘴男喝完直接喊出『料真的很多，四海遊龍的玉米濃湯真的很好喝餒！你們的湯品真的很厲害餒！」
影片曝光後，不少網友紛紛回應「終於有人看見四海遊龍的湯了XD真的超好喝！」、「真的很喜歡四海遊龍的酸辣湯！」、「四海遊龍的湯真的很強，我個人建議買八方鍋貼配四海的湯哈哈」、「看到你這影片，我決定給四海的湯一個機會」、「論鍋貼水餃一定是八方好吃，但湯品四海真的有贏」、「從來沒吃過四海遊龍，但看到湯的評價決定衝一波」、「建議四海皮可以煎脆一點一定會更好吃！兩家都有自己的優勢啦」。（編輯：張嘉哲）