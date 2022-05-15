結婚才9個月！女星尪遭抖家暴離婚、不付3子贍養費

47歲的日本歌手華原朋美在2019年與圈外男友未婚生子，分手後成了單親媽媽，去年8月她與自己公司社長兼經紀人大野友洋結婚。近來被日媒爆料大野友洋隱瞞曾離過婚、對前妻家暴、不付與前妻生的孩子贍養費等醜聞，華原朋美得知消息時，一開始為老公打抱不平，沒想到隔沒幾天卻來了個大反轉。
據《週刊文春》10日報導，華原朋美的老公大野友洋曾結過婚、離婚，與前妻育有3個小孩，兩人在20年前離婚，而這期間，大野友洋從未支付過孩子的贍養費，針對此事，一開始華原朋美信誓旦旦表示：「我的丈夫沒有孩子，也沒結過婚。」事隔數日後，華原朋美則是拍攝影片，談到整件事的來龍去脈，影片中，她略顯憔悴的承認《週刊文春》報導屬實。
華原朋美提到，老公給她看戶口本，堅稱自己是清白的，沒想到後來她還是發現了真相，生氣的對老公說：「這種背叛是不能被原諒的。」也向老公直言應該要道歉，並支付孩子的贍養費。華原朋美對大野友洋非常失望，「我不知道我是要離婚，還是繼續維持婚姻關係。」她一切都以兒子為重，希望以守護兒子為第一優先，據悉，她目前已經委任律師與大野友洋協商婚姻問題。
※【NOWnews 今日新聞
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