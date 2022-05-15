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抗疫路上身兼重責　強化護理醫療勢在必行

抗疫路上身兼重責　強化護理醫療勢在必行
抗疫路上身兼重責　強化護理醫療勢在必行

健康醫療網

2022-05-15 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】國際護理協會（ICN）訂定2022年主題為「投資護理，尊重人權」，聚焦於保護、支持和投資護理專業，以強化全球醫療體系。疫情改變世界常態，更凸顯護理人員於防疫中不可或缺的地位，培育堅韌優質的護理人才、創造強而有力的護理團隊，更彰顯其重要性。

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全臺首座快篩站　護理人員齊心投入

臺北市立聯合醫院璩大成總院長表示，新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，迄今已長達2年多，面對這場艱辛持久的戰疫，沒有人可以置身事外。臺北市立聯合醫院身為公立醫療機構，肩負著臺北市防疫的社會責任，守護市民健康是我們重要的職責。

2021年5月疫情轉趨嚴峻時，於剝皮寮歷史街區成立全臺首座快篩站。當政令公布時，相關人員漏夜將動線、設備準備齊全，立即上線面對數百位篩檢民眾，一路忙到半夜，大家有著相同共識，要讓篩檢站發揮最大功效。

抗疫最前線　護理人力高負載　

疫情持續發展，護理人力高負載，必須連結社區資源，藉由外院人力資源連結及招募離退護理人員，共同站上抗疫最前線，在炎熱的天氣裡穿著厚重隔離衣，汗珠不停流淌在臉上，雙手在無數次酒精的洗禮下，早已狼狽不堪，但唯一不變的是對民眾的關懷。

堅守崗位為民服務　面對災難不缺席

護理部吳孟嬪主任說，面對每次的災難，護理從不缺席。細數在抗疫路上，國內陸續出現多起員工不幸染疫，同時須面對防不勝防的醫療暴力，讓護理人員承受極大壓力與工作負荷，仍不畏艱難站在第一線，堅守崗位為民服務，展現出護理專業及無私奉獻。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53769

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