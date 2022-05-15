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公司廁所拾獲「林襄寫真集」　老司機秒懂：衛生紙夠用？

▲網友在公司上廁所時，發現同事遺留一本林襄寫真集。（圖／林襄臉書）
▲網友在公司上廁所時，發現同事遺留一本林襄寫真集。（圖／林襄臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-15 15:46:53

24歲「樂天尤物」林襄憑政治明星臉、32E小隻馬身材爆紅，IG在加入桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」不到1年突破100萬追蹤數，發行的首本寫真集尚在熱賣，已趁勝追擊推出第二本《與你襄愛》，人氣沸騰。近日有網友PO出公司廁所放著林襄寫真集的照片，笑說：「老司機都懂發生什麼事情！」

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▲林襄是樂天女孩人氣成員，IG粉絲超過106萬。（圖／林襄臉書）
▲▼林襄是樂天女孩人氣成員，IG粉絲超過107萬。（圖／林襄臉書、IG）
▲林襄分享福利照。（圖／林襄IG）
▲林襄加入樂天女孩1年多，人氣沸騰。（圖／林襄臉書）
▲林襄加入樂天女孩1年多，人氣火熱。（圖／林襄臉書）
臉書粉專「台灣迷因」分享一張公司廁所的照片，只見置物檯上除了有衛生紙，旁邊還放著一本樂天女孩林襄的寫真集《與你襄遇》，配文寫下：「剛在公司廁所發現同事放了本這個，請問我該注意什麼？」還表示自己實測翻閱發現「沒有黏在一起的，看來廠商印刷的品質很好」。

▲▼網友在公司廁所發現同事遺留的林襄寫真集。（圖／台灣迷因臉書）
▲▼網友在公司廁所發現同事遺留的林襄寫真集。（圖／台灣迷因臉書）
▲▼網友在公司廁所發現同事遺留的林襄寫真集。（圖／台灣迷因臉書）
貼文一出，引發網友熱議，「整個廁所都飄著一股襄味」、「注意不要太快出廁所，不然會被笑太快」、「再幫他多放幾本不同類型的，展現多元性別」、「找找看有沒有林莎的寫真集」、「那一包衛生紙夠用嗎」、「同事只是在研究馬匹，在家可能都在看動物星球吧」、「共襄盛舉」！

▲林襄在盛夏拍寫真書，拍到香汗淋漓。（圖／莉奈文創提供）
▲▼林襄首本寫真集在盛夏拍攝，本人拍到香汗淋漓。（圖／莉奈文創、樂天提供）
▲樂天女孩林襄推出個人寫真（圖／樂天提供）
近日《NOWnews今日新聞》發起「必敗精神糧食！哪一位啦啦隊女神的寫真書，你願意掏錢收藏？」民調活動，即將發行個人第二本寫真集《與你襄愛》的林襄，目前票數位居第三名，支持林襄的網友快來幫她衝票數！（編輯：楊穎軒）

▲林襄開放票選封面，綠色比基尼照最終獲選。（圖／莉奈文創提供）
▲▼林襄即將推出第二本寫真書《與你襄愛》。（圖／莉奈文創提供）
▲林襄挽起長髮，較顯成熟性感。（圖／莉奈文創提供）

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必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

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