彰基創「一站式快速通道」　力拼24小時內取得抗病毒藥物

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而這群長者往往是最需要藥物盡早介入的個案，為了避免這些無症狀或輕症的高危險族群因為無法使用抗病毒藥物而惡化成中、重症，彰基建立「檢驗-確診-視訊看診-領藥」之一站式快速通道，在個案於彰基醫療體系檢驗後4-6小時完成確診報告，隨即透過院內資訊系統通知胸腔內科與家庭醫學科醫師，主動聯繫個案進行視訊看診，再由親友至離家最近之體系醫院藥局領藥，以最快速度將抗病毒藥物送到需要的個案手上，降低個案惡化成重症之風險。
視訊門診 解決藥物交互作用風險
彰基家庭醫學科主任暨教學部主任的劉晏孜醫師快速完成抗病毒藥物懶人包，她表示，我們需要更多的醫師加入視訊門診的行列，如何讓醫師快速了解藥物的適應症與用法是需要馬上解決的課題，特別是這次的藥物與其他藥物的交互作用又比較複雜，醫師必須快速且充分吸收知識，才能在盡早給予藥物的過程裡，也不傷害到病人。
獨居長者 藥師親自送藥
彰基藥學部楊媛婷主任表示，為了能將藥物盡早送至病人手中，藥學部與彰雲投各體系分院之間利用資訊系統已設置管道，讓患者以最快的速度就近拿到藥物，針對獨居老人或是全家都確診也沒有其他人能來代領藥物者，就由藥師親自送藥，醫學中心的藥師出門送藥，患者需要我們，我們就在那裡。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53714
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