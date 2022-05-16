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今晨最低溫僅14.7℃！明起到週四雨停回暖　週五鋒面再來

▲氣象局技正王君賢指出，今天各地依舊維持濕冷的天氣型態，不過明起到週四水氣減少，降雨情況會明顯趨緩，預計下一道鋒面週五將逐漸接近台灣。（圖／翻攝中央氣象局直播記者會）
▲氣象局技正王君賢指出，今天各地依舊維持濕冷的天氣型態，不過明起到週四水氣減少，降雨情況會明顯趨緩，預計下一道鋒面週五將逐漸接近台灣。（圖／翻攝中央氣象局直播記者會）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-16 11:10:43

今（16）日受到東北季風及鋒面帶來的豐沛水氣影響，全台各地都明顯濕冷，清晨新北石門及苗栗西湖都出現攝氏14.7度低溫。中央氣象局預估，這波濕濕冷冷的天氣型態會持續到明（17）日白天，明日清晨北台灣沿海空曠地區及近山區仍可能出現攝氏14度左右的低溫，北部地區低溫預估攝氏16度，其他地區低溫約攝氏18到19度，天氣依舊偏冷，提醒民眾要注意保暖。

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▲週二白天起東北季風逐漸減弱，各地氣溫可望緩步回升，週三各地高溫將回到攝氏29到30度。（圖／翻攝中央氣象局直播記者會）
▲週二白天起東北季風逐漸減弱，各地氣溫可望緩步回升，週三各地高溫將回到攝氏29到30度。（圖／翻攝中央氣象局直播記者會）
氣象局技正王君賢指出，由於鋒面帶上的殘餘水氣持續移入台灣上空，今日各地雨勢仍然偏大，氣象局也持續發布大雨特報，包括中部以北地區、基隆北海岸及東部山區可能有局部大雨發生機率。預計明天白天之後降雨可望慢慢趨緩，僅剩東半部地區有局部短暫雨，西半部地區大致恢復多雲。

王君賢說，明起到週四（5/17~5/19）是本週水氣最少的一段時間，週三、週四這兩天仍有一些水氣影響，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，大台北地區偶爾也會飄些小雨，但雨勢並不明顯，其他地區大致為多雲，不過午後要留意有局部短暫雷陣雨。週五到下週日（5/20~5/22）受到另一道鋒面接近影響，各地天氣又將轉趨不穩定，容易有陣雨或雷雨，請民眾要留意。

至於氣溫方面，明日白天起東北季風減弱，各地氣溫會緩步回升，到了後天西半部地區高溫可回升到攝氏29到30度，感受會稍微偏暖熱。

▲雖然梅雨鋒面已經移動到巴士海峽，但台灣附近水氣仍然偏多，今天各地依舊是濕冷的天氣型態，中部以北地區要留意有局部大雨。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲雖然梅雨鋒面已經移動到巴士海峽，但台灣附近水氣仍然偏多，今天各地依舊是濕冷的天氣型態，中部以北地區要留意有局部大雨。（圖／翻攝中央氣象局官網）

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