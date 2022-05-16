今晨最低溫僅14.7℃！明起到週四雨停回暖 週五鋒面再來
今（16）日受到東北季風及鋒面帶來的豐沛水氣影響，全台各地都明顯濕冷，清晨新北石門及苗栗西湖都出現攝氏14.7度低溫。中央氣象局預估，這波濕濕冷冷的天氣型態會持續到明（17）日白天，明日清晨北台灣沿海空曠地區及近山區仍可能出現攝氏14度左右的低溫，北部地區低溫預估攝氏16度，其他地區低溫約攝氏18到19度，天氣依舊偏冷，提醒民眾要注意保暖。
氣象局技正王君賢指出，由於鋒面帶上的殘餘水氣持續移入台灣上空，今日各地雨勢仍然偏大，氣象局也持續發布大雨特報，包括中部以北地區、基隆北海岸及東部山區可能有局部大雨發生機率。預計明天白天之後降雨可望慢慢趨緩，僅剩東半部地區有局部短暫雨，西半部地區大致恢復多雲。
王君賢說，明起到週四（5/17~5/19）是本週水氣最少的一段時間，週三、週四這兩天仍有一些水氣影響，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，大台北地區偶爾也會飄些小雨，但雨勢並不明顯，其他地區大致為多雲，不過午後要留意有局部短暫雷陣雨。週五到下週日（5/20~5/22）受到另一道鋒面接近影響，各地天氣又將轉趨不穩定，容易有陣雨或雷雨，請民眾要留意。
至於氣溫方面，明日白天起東北季風減弱，各地氣溫會緩步回升，到了後天西半部地區高溫可回升到攝氏29到30度，感受會稍微偏暖熱。