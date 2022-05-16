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家長注意！首批77.76萬劑輝瑞兒童疫苗抵台　效期曝光

▲中央流行疫情指揮中心今（16）日午間表示，首批輝瑞兒童疫苗77.76萬劑已於上午抵台。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心今（16）日午間表示，首批輝瑞兒童疫苗77.76萬劑已於上午抵台。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許若茵／台北報導

2022-05-16 13:10:17

中央流行疫情指揮中心今（16）日午間表示，首批輝瑞兒童疫苗77.76萬劑已於上午抵台，待驗封緘後將提供給5至11歲兒童接種，本批效期至今年9月30日止

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指揮中心說明，今年第一批採購Pfizer-BioNTech兒童劑型疫苗77.76萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供給5至11歲兒童接種基礎劑使用。本批效期至今年9月30日。

指揮中心指出，已於今年4月28日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充合約，預定供應220萬劑兒童劑型及180萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗，以因應SARS-CoV-2變異病毒株之威脅。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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