COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

加州台灣教會槍擊釀1死5傷　外交部：指示外館提供協助

▲加州台灣教會槍擊釀1死5傷，外交部發言人歐江安表示，已請駐處對槍擊事件中無辜傷亡的我國僑民及其親屬，表達最誠摯的慰問與深切哀悼。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲加州台灣教會槍擊釀1死5傷，外交部發言人歐江安表示，已請駐處對槍擊事件中無辜傷亡的我國僑民及其親屬，表達最誠摯的慰問與深切哀悼。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-16 14:11:432022-05-16 14:13:35

美國南加州爾灣台灣基督長老教會(Irvine Taiwanese Presbyterian Church)於美西時間15日下午發生槍擊事件，造成1死5傷，死傷者均為台僑。外交部今（16）日表示，已請駐處對槍擊事件中無辜傷亡的我國僑民及其親屬，表達最誠摯的慰問與深切哀悼，也會持續瞭解家屬的需求，並即時提供所需的協助。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外交部發言人歐江安表示，我國駐洛杉磯辦事處立即向當地警政等單位查證，其中1位死者及5位傷者均為台裔人士。外交部已請駐處對槍擊事件中無辜傷亡的我國僑民及其親屬，表達最誠摯的慰問與深切哀悼。

歐江安指出，駐洛杉磯辦事處已經在第一時間啟動緊急應變計畫，包括立即透過僑教中心、橙縣華僑文教中心、僑務委員與當地社團及僑胞等管道，持續瞭解相關資訊，並與收容傷者的各家醫院保持密切聯繫。駐洛杉磯辦事處也會持續瞭解家屬的需求，並即時提供所需的協助。

外交部表示，國人如果在南加州地區遭遇急難，需要我國外館協助，可撥打洛杉磯辦事處緊急連絡電話：+1-213-9233591；或請國內親友撥打免付費「旅外國人緊急服務專線」：0800-085-095，或通知外交部緊急聯絡中心，以獲得必要協助。

蒲亭、習近平健康出狀況？陳明通：並非如媒體報導

俄烏戰爭陷膠著　國安局：美未降低對印太地區投入

中共培訓台網紅搞統戰　陳明通：操作認知作戰都有掌握

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀