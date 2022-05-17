漢光兵推登場！中共遼寧號演訓　卡位我艦隊疏泊區

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國防部長邱國正主持「漢光38號」演習兵棋推演精神講話致詞時表示，今年「漢光38號」演習兵棋推演，調整為圖上兵推方式，主要原因是近年敵情威脅愈趨嚴峻，中共的軍事動作，曝露其可能採取的作戰模式；「俄烏戰爭」也讓世界各國對現代戰爭型態的改變，獲得很大的啟示。海峽天塹的天然環境，影響敵人採取的作戰方式及目標選定，因此透過圖上兵推的方式，一步一腳印，可務實研究每個演練課目，以驗證平日戰演訓任務的成果。
國防部指出，電腦兵推藉由電腦系統模擬攻防兩軍行動，同時具備戰術裁定功能，例如攻擊是否達到效果等，因此需要設定戰機飛行方向、發射飛彈時間點等多項參數，包括國軍聯合作戰指揮中心（JOCC）、空軍作戰指揮部、海軍艦隊指揮部，以及各作戰區的所有人員都要完成進駐。而圖上兵推則著重「研討」，雖然沒有電腦輔助，但同樣會有狀況及想定，參與人員主要是負責作戰指揮的高層及相關參謀，不需動用大量編組人員。
中共遼寧號航母編隊則是自本月2日出宮古海峽後，進入石垣島南方海域，進行多日演訓，演習海域距離台灣東部約250至300公里，在國軍岸置雄風三型反艦飛彈射程之外。
軍方人士指出，漢光演習實兵驗證每年第一階段是中共犯台後的「戰力保存」，除空軍戰機轉進東部佳山基地坑道內保存外，我國海軍艦艇也會在東部外海的適當海域進行疏泊，石垣島南方海域就是海軍艦隊的疏泊區之一，遼寧號在東部外海演訓有卡位我船艦疏泊區的意味。