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漢光演習強碰遼寧號西太平洋演訓　專家：戰時恐夾擊台灣

▲中國大陸遼寧號航艦。（資料圖／中國大陸國防部）
▲中國大陸遼寧號航艦。（資料圖／中國大陸國防部）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-17 09:30:00

共軍「遼寧號」航空母艦及多艘艦艇所組成的編隊，自本月初由東海進入西太平洋演訓，連續十多日在位於台灣東部海域250至300公里海域進行演訓，時間碰巧適逢國軍年度漢光38號演習圖上兵推。專家警告，過去漢光演習演練部隊遇襲後轉往東部「戰力保存」，未來東部區域可能會遭襲擊。

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中山大學亞太事務英語學程兼任助理教授林穎佑表示，過去我國認知共軍攻擊可能對西岸造成威脅，所以漢光演習時戰機與船艦都會往東部進行移動，但是現在威脅不會只來自於西方或西南空域，共軍航艦可以從北部戰區大連出發，沿我東北海域對我形成夾擊，攻擊台灣東岸。

林穎佑表示，遼寧號雖然是過時的航艦，但是這次編隊在東岸的演訓有「搶點」的意味，搶佔的這個位置可能是日後國軍船艦移動的位置，也可能是日後美軍艦隊對台灣支援或威嚇共軍的位置，值得注意的是，這次共軍遼寧航艦編隊不只是遼寧號航艦，還包括055型飛彈驅逐艦，所以演練的不只是航艦戰機起降，還可能演練航艦編隊與055艦上反艦飛彈的攻擊。

針對該如何因應，林穎佑表示，戰機不能只是戰力保存於花蓮佳山基地，之前傳出台東設置戰機起降的戰備道也是可以思考之處，空軍機場也應該強化抗炸能力。另外，要箝制共軍水面部隊，國軍更應該建立潛艦部隊。

▲漢光35號演習彰化戰備道起降演練，F-16V戰機掛載魚叉反艦飛彈準備起飛。（圖／記者呂炯昌攝）
▲漢光35號演習彰化戰備道起降演練，F-16V戰機掛載魚叉反艦飛彈準備起飛。（圖／記者呂炯昌攝）
國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，漢光演習與遼寧艦遠海長訓都是例行性演訓，遼寧號每年上下半年都會各有一次遠海長訓，兩者應該沒有直接的針對性，但若日後共軍要犯台，或是西太平洋與美軍對抗，共軍航艦戰鬥群必須要先搶佔台灣以東與西太平洋之間的戰術位置，這個位置離日本的沖之鳥礁不太遠。

揭仲表示，若共軍搶佔戰術位置，納編的055型驅逐艦可以發射鷹擊18反艦飛彈攻擊國軍海軍的戰力保存區，也可以用射擊1000至1500公里的巡弋飛彈對台灣本島東部的佳山基地進行攻擊，這個射程已經在國軍雄三反艦飛彈之外，也在F-16戰機搭配魚叉反艦飛彈的射程最邊緣。另外，055驅逐艦可以發射鷹擊21超高音速反艦彈道飛彈攻擊美軍艦隊。

揭仲表示，若美軍艦隊從南海趕往台灣馳援，搶佔台灣以東、西平洋戰術位置的航艦編隊可以機動南下，跟共軍空中打擊機群聯合對美軍進行攻擊，這也是日前共軍進行演練的情況。若中共有第3、第4艘航艦，承平時期可在西太平洋保持一個航艦戰鬥群常態性巡弋，戰時就不須冒險穿越宮古海峽，對我國將成為棘手的情況，這時候只有潛艦能夠應付威脅。

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