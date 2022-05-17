巷仔內／漢光演習不該只有戰力保存　更應積極反制

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為了拒敵與彼岸，國軍除採購中短程彈道飛彈，包括以「雄昇計畫」量產的增程型雄二E飛彈射程達1000公里，可使用散撒彈頭或高爆彈兩種彈頭，對共軍東部戰區多數的機場與火箭軍基地發起攻擊，雄昇飛彈今年6月才會開始量產，每年至少生產100顆，預計花5年完成，但國軍缺乏軍用GPS圖資，共軍近年來「三打三防」也包括防範精準飛彈攻擊，因此雄昇飛彈的性能與實戰成效仍是個謎。
共軍現有2艘現役航艦，包括遼寧號與山東號航艦，第3艘航艦預計今年下半年下水。遼寧號雖然為從烏克蘭購置的二手航艦，戰力差美軍航艦甚遠，共軍主要將遼寧號用於訓練用途，摸索操作航艦經驗。遼寧號在台灣東部與西太平洋間操演，演練攻擊台灣東部與西太平洋美軍艦隊，但因在國軍反艦飛彈射程與戰機航程之外，目前國軍是只能掌握，恐怕束手無策。
隨著共軍航艦戰力逐漸成軍，共軍犯台不一定只會從對台灣西部進犯，可能從東西部夾擊，國軍有必要進一步實踐「重層嚇阻」力量，積極尋求反制之道，包括提升反艦飛彈射程、建立防禦性潛艦部隊。
回顧歷史，1958年823砲戰中，國軍一開戰被彈如雨下的共軍砲彈打得猝不及防，官兵與居民傷亡慘重，直到美國秘密援助230公釐榴砲運抵金門後，對共軍反擊軍事與交通設施「震撼教育」，才打贏823砲戰。由此可見，若只是戰力保存，沒有動手還擊的反制之道，恐怕難以勝戰。