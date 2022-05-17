COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

巷仔內／漢光演習不該只有戰力保存　更應積極反制

▲中國遼寧號航艦。（資料圖／中國國防部）
▲中國遼寧號航艦。（資料圖／中國國防部）

記者呂炯昌／特稿

2022-05-17 09:30:00

國軍年度重大演訓漢光38號演習16日登場，5月16至20日先進行「圖上兵棋推演」，7月進行實兵實彈操演。漢光演習「圖上兵棋推演」期間，共軍遼寧號航艦編隊也在台灣東部外海演訓，有搶佔海軍戰力保存的疏泊區意味，未來國軍戰時戰力保存恐受威脅，面對共軍威脅國軍不只是戰力保存，更要發展積極反制措施。

我是廣告 請繼續往下閱讀
歷年來漢光演習都依循「戰力保存、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛」防衛構想進行，也就是假定敵（共）軍犯台，國軍先進行戰力保存，將現有三軍兵力轉移到其他基地或民間設施保存，再透過三軍聯合兵力發揮，殲滅登陸敵軍，達到保家衛國成效。但這種想定都是共軍由沿海集結船團，先對台灣本島西岸發動攻擊，再派試圖船艦從西部海岸登陸。

為了拒敵與彼岸，國軍除採購中短程彈道飛彈，包括以「雄昇計畫」量產的增程型雄二E飛彈射程達1000公里，可使用散撒彈頭或高爆彈兩種彈頭，對共軍東部戰區多數的機場與火箭軍基地發起攻擊，雄昇飛彈今年6月才會開始量產，每年至少生產100顆，預計花5年完成，但國軍缺乏軍用GPS圖資，共軍近年來「三打三防」也包括防範精準飛彈攻擊，因此雄昇飛彈的性能與實戰成效仍是個謎。

共軍現有2艘現役航艦，包括遼寧號與山東號航艦，第3艘航艦預計今年下半年下水。遼寧號雖然為從烏克蘭購置的二手航艦，戰力差美軍航艦甚遠，共軍主要將遼寧號用於訓練用途，摸索操作航艦經驗。遼寧號在台灣東部與西太平洋間操演，演練攻擊台灣東部與西太平洋美軍艦隊，但因在國軍反艦飛彈射程與戰機航程之外，目前國軍是只能掌握，恐怕束手無策。

隨著共軍航艦戰力逐漸成軍，共軍犯台不一定只會從對台灣西部進犯，可能從東西部夾擊，國軍有必要進一步實踐「重層嚇阻」力量，積極尋求反制之道，包括提升反艦飛彈射程、建立防禦性潛艦部隊。

回顧歷史，1958年823砲戰中，國軍一開戰被彈如雨下的共軍砲彈打得猝不及防，官兵與居民傷亡慘重，直到美國秘密援助230公釐榴砲運抵金門後，對共軍反擊軍事與交通設施「震撼教育」，才打贏823砲戰。由此可見，若只是戰力保存，沒有動手還擊的反制之道，恐怕難以勝戰。


汾陽艦爆艦上群聚　海軍：兵力已完成調整、不影響戰備

蒲亭、習近平健康出狀況？陳明通：並非如媒體報導

俄烏戰爭陷膠著　國安局：美未降低對印太地區投入

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
您贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末？

您贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末？

繼續作答
即時
推薦閱讀