瑞典加入北約勢在必行　國會多數黨派支持

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瑞典國會8個政黨中，目前只有綠黨（Green Party）與左派黨（Left Party）依舊反對瑞典加入北約，兩黨在國會中分別占了16與27個席次，只占瑞典國會12%的席次。
就在辯論即將開始之前，國會第三大黨瑞典民主黨（Sweden Democrats）的主席歐葛森（Jimmie Åkesson）告訴瑞典電視台（SVT），瑞典民主黨將支持瑞典加入北約，主要原因是芬蘭在昨天做出了明確的決定，因此瑞典應該跟進。
瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）在辯論開始時說，社民黨支持加入北約，她也重申，瑞典的安全會因為申請加入北約而受到更多威脅，但她深信瑞典與芬蘭能夠攜手平安度過這個艱難的時刻。
在野最大黨溫和黨的主席克里斯德森（Ulf Kristersson）對安德森與社民黨的決定感到滿意，他也感謝安德森在過去幾個月在瑞典國家安全議題上，與溫和黨的合作。
克里斯德森也說，當戰爭與和平、生與死不再只是歷史課本上的敘述，而已經在周遭真實上演時，就是該採取行動的時候了。他說，這是瑞典史上的重要一天，他對此感到驕傲。
持支持意見的基督教民主黨（Christian Democratic Party）也對總理安德森與內閣在這個艱難時刻中做出所有的努力表示感謝。
持反對意見的左派黨則表示，瑞典將繼續支援烏克蘭、抵制俄羅斯，這是眼下最要緊的，而不是送出北約會員申請。左派黨認為這麼重大的議題卻沒有讓更多人民加入討論，甚至舉行公投，是有問題的。
左派黨認為，經由加強瑞典自身的防禦能力，以及跟芬蘭與其他北歐國家持續的緊密合作，才是對瑞典國家安全最有利的。
今天國會辯論後並不會產生正式決定，最後的決定權仍在政府手中，瑞典國防部長胡特奎斯特（Peter Hultqvist）在今早接受瑞典電視台（SVT）訪問時表示，今天政府將會做出明確決定。（編輯：高照芬）1110516