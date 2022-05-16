65歲以上快篩陽可投藥！醫認同「利多於弊」　可減少重症

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對此，黃景泰認為，只要沒有藥物副作用，年紀大的病患都應盡速給藥治療，即使是偽陽性也沒關係，醫師開立藥方前都會先確認有無副作用，且現在偽陽性機率很低，「其實偽陽性的機會是幾乎等於零，只要給每一位老人吃藥前，確認藥物對病患現在服用藥物沒有交互作用就應該盡速給藥。」
黃景泰說明，醫師在評估時，不能只從病患外表評斷，有時外表狀況良好，但病情可能也會急轉直下，所以考量病患的肝腎功能無問題、藥物無副作用後，給高危族群服藥絕對是利多於弊，政策方向是正確的。
不過，黃也坦言：「快篩作弊實在是太容易了！」最大問題是在民眾可能作弊，但即使部分人士為了保險理賠等因素作弊求診，也應該與保險脫鉤分開處理，並非醫療問題，醫生一定要選擇相信病人，「你要我來判斷相信不相信，你除了製造我困擾，而且事實上可能會讓病人陷於危險的境界。」
台大兒童醫院小兒部主治醫師呂俊毅接受《NOWnews今日新聞》採訪時也認為「這是對的方向！」65歲以上或是有高風險者都應該用藥治療，減少重症，若需要透過PCR確診才能給藥，有時候拖了好幾天，可能會錯過預防變重症的機會，政策方向是沒有錯的。
呂俊毅說明，評估開藥時，醫師主要是考慮病患風險因素，Paxlovid用藥建議是用在疾病早期，並非症狀嚴重才使用，所以比較不會看病人症狀，而是看65歲以上、免疫不全、腎衰竭容易演變成重症條件，在病人還沒轉重症前就應該給藥，另也要考量病患有無不適合用藥的禁忌症，尤其是有一些必要用藥可能會產生交互作用的，就不適合開立Paxlovid。
呂俊毅進一步解釋，快篩陽性就給藥不需要全民適用，大部分民眾若無高風險因子，基本上不太會變成重症，多是輕症，「那輕症的人沒有理由去用這些藥」，因為用藥畢竟可能還是有風險，這些藥都仍是僅通過緊急授權，衡量利弊之下，非高風險者不太需要使用Paxlovid。
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