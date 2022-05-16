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風田親吐「大方認愛千金女友」原因　47歲蔡淑臻直呼羨慕

▲風田親吐認愛千金女友的原因。（圖／風田IG）
▲風田親吐認愛千金女友的原因。（圖／風田IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-05-16 20:30:00

蔡淑臻和風田聯手演出新劇《村裡來了個暴走女外科》，蔡淑臻不僅擔任發起人參與劇本開發，同時又是女主角，坦言在劇中狀態超「鬆」，直接撲倒小鮮肉朱軒洋，大談相差24歲姊弟戀，不過她反倒羨慕風田感情穩定，風田坦言之所以公開戀情，認愛千金女友，只是想大方地做自己：「因為偶像也是人。」

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▲風田為了留住千金女友，存款一度陷入窘境。（圖／風田IG）
▲風田與女友感情穩定。（圖／風田IG）
蔡淑臻飾演好吃、好色、好睡又不愛開刀的小劉醫師，個性放飛自我，但醫德深植心中，風田則是怕血的外科菜鳥，在劇中有段爆笑的三角關係，2人一次合作，風田大讚蔡淑臻雖然是資深前輩，但跟所有人都玩在一起，就像同齡朋友，不僅外型凍齡，連精神狀態都保持青春活力。

▲蔡淑臻羨慕風田感情穩定。（圖／Yahoo TV提供）
▲蔡淑臻羨慕風田感情穩定。（圖／Yahoo TV提供）

《村裡來了個暴走女外科》從劇本編寫開始籌備了5年，做了不少田野調查，結合現在的醫療體系、醫病關係和真實的醫護人員特性，蔡淑臻表示會接演全都是緣分，起初只是很喜歡小說故事，後來越感對醫護人員不捨和心疼。蔡淑臻先前因為過度運動，導致罹患俗稱「公主病」的纖維肌痛症，她形容身體肌肉像是毛巾扭曲，每天要花三分之二時間拉筋放鬆，最後是靠乾針治療才好轉，否則完全無法拍戲。有趣的是，私下的蔡淑臻還擔任社區主委，扛下社區大小事，最近又連任，意外給了她不同的戲劇靈感。
 

▲《村裡來了個暴走女外科》蔡淑臻直接在路邊鑽顱嚇壞風田（右一）。（圖／牽猴子提供）
▲蔡淑臻、風田上節目宣傳《村裡來了個暴走女外科》。（圖／牽猴子提供）

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