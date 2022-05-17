會考最後倒數！老師暖心舉動　幫學生祈求分數多多

會考剩下不到一周，考生家長還有老師為了國三生都下足苦心，不僅考前會加強複習、提供猜題大補帖等助力，最重要的還要讓考生「穩住心態」堅持到最後一刻！努力了這麼久，總是希望可以正常發揮甚至有如神助，不要突然出現看走眼畫錯格子、腦袋一片空白的失常狀況，這時候就只能借助各種民間習俗、諧音等幫助，給予學生心靈的鼓勵與支持！近期就有一位暖心老師做了創意應援，鼓勵她的學生們都能「分數多多」！
於護專任職的謝老師，近期於她的Facebook po出一篇貼文，內文不僅提到「題目考的全都會」，也俏皮的說「不會的也全都猜對」，完全是每位考生的願望啊！重點是這篇貼文放了滿滿一大箱手工加持版的「分數多多」，老師巧手折了近50頂金榜題名的狀元帽，放在學生愛喝的多多瓶子上，祈求學生們都能夠分數多多、好運多多！
看到吉祥可愛的「狀元帽多多」，班上學生深受老師感動，只見大家收到加持後的多多，即雙手合十，一起為自己加油，希望能夠分數多多、金榜題名，並立刻喝下這罐祝福滿滿的禮物。謝老師說「會這樣做其實是希望讓學生放鬆一點，有得喝又有好的寓意，希望考前可以有點小趣味，不要都是嚴肅的氣氛，放鬆心情也是非常重要的！也藉由這樣的儀式，讓學生準備考試緊張的心情有所寄託」其實看似簡單的狀元帽其實也有許多眉角，謝老師笑著說：「剛開始折一頂要花20分鐘，折出來可能還不是很端正，但後來找到適合的紙、折的順也越折越漂亮，邊折邊為我的學生祈福，時間過得特別有意義！大概花了3天的零碎時間，才折完整班學生的狀元帽。」
而該名老師的po文也讓許多網友感動，大讚「超有心！」，甚至有網友反應，覺得加持後的多多特別口愛，捨不得喝了。最新的考運保庇妙招你學起來了嗎？各位家長不妨可以試試看，折一頂可愛的狀元帽祈求分數多多，又同時可以冰涼消暑，一舉兩得！