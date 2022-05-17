COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

滿足大國夢！中國首艘航艦遼寧號　其實來自烏克蘭

▲共軍遼寧號航艦編隊本月初穿越宮古海峽後，進入石垣島南方海域，進行多日演訓。圖為遼寧艦在進行補給資料照。(圖／中國海軍)
▲共軍遼寧號航艦編隊本月初穿越宮古海峽後，進入石垣島南方海域，進行多日演訓。圖為遼寧艦在進行補給資料照。(圖／中國海軍)

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-17 09:30:00

共軍「遼寧號」航艦編隊5月初穿越宮古海峽後，進入石垣島南方海域，進行多日演訓，遼寧艦雖然戰力無法跟美軍超級航艦相比，但卻是中國第一艘服役的航艦，對中國邁向大國的意義重大。而中國能獲得遼寧艦，其實要歸功於烏克蘭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
遼寧艦原為前蘇聯海軍的庫茲涅佐夫元帥級航空母艦2號艦「里加號」，1988年11月25日下水，1990年7月更名為「瓦良格號」。蘇聯1991年解體後劃分給烏克蘭，當時該艦處於67%完工的狀態擱置，因為烏克蘭財政困窘缺乏經費，而未能完工服役，並尋求出售。

1998年澳門創律集團以2000萬美元標下「瓦良格號」，律創集團原先宣稱是要拖回澳門當作海上賭場，2000年由拖船從黑海拖回中國大連。2004年，中國政府以8.78億元人民幣正式取得艦體部分的所有權，隔年起由中船重工集團的大連造船廠實施後續興建與改裝。2012年9月25日，正式交付中國人民解放軍海軍，命名為「遼寧艦」。

遼寧號的艦載機同樣來自於烏克蘭協助。原本中方打算向俄羅斯購買Su-33作為航艦艦載機，不過俄方得知中國只打算購買7架，並加以仿製後，因而拒絕要求。中國最終還是在2001年從烏克蘭獲得了一架Su-33原型機，瀋陽飛機集團依據生產Su-27（中國稱為殲-11B）的經驗，加以仿製。2012年11月25日，殲15戰機首次公開亮相，並上艦部署。

遼寧艦採用滑跳式甲板，優點是成本低、結構簡單，但是缺點限制戰機起飛重量，需減少油料與載彈量，更難以使用固定翼機作為預警機。整體來說，滿載排水量6萬噸的遼寧號性能不如美軍尼米茲級與福特級等排水量10萬噸以上、具備核動力的超級航艦，艦載機數量也僅有美軍航艦的1/3。

對美軍而言，遼寧艦屬於過時設計，但是對中國而言，該艦是中國邁向大國象徵，因為在遼寧艦服役之前，聯合國5個常任理事國中，只有中國沒有航艦，遼寧號服役之後不只能夠累積共軍操作航艦的經驗，更滿足中國人邁向大國的夢想。

▲共軍遼寧號航艦以國產殲15戰機作為艦載機。(圖／中國海軍)
▲共軍遼寧號航艦以國產殲15戰機作為艦載機。(圖／中國海軍)

漢光38號演習首度改圖上兵推　邱國正曝兩原因

俄烏戰爭陷膠著　國安局：美未降低對印太地區投入

基隆2歲童確診離世　時力：醫療能量遇三大塞車瓶頸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
您贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末？

您贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末？

繼續作答
即時
推薦閱讀