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男星暴瘦30公斤！斜槓除毛業「5客確診」　自嘲九命怪貓

▲涂晨洋斜槓除毛副業，卻連續有5個客人確診。（圖／涂晨洋提供）
▲涂晨洋斜槓除毛副業，卻連續有5個客人確診。（圖／涂晨洋提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-05-18 07:30:00

藝人涂晨洋除了演戲之外，還曾推出過專輯《我是周總》，因為遇到疫情，開始斜槓發展副業，進軍保養美容圈，創立個人除毛護膚工作室，不過隨這疫情升溫，陸陸續續接到來除完毛的客人確診通知，涂晨洋嚇到趕快快篩，但連續五位客人都中，自己到目前都是最新的快篩結果都是陰性，也自嘲是「九命怪貓」。

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涂晨洋透露自己20歲時，曾罹患甲狀腺亢進，因此不需要服兵役，當時發病一度暴瘦了30公斤，心跳更是維持在每分鐘在150下的狀態，每回吃完東西，半小時就去廁所拉出來，也因為這樣一度辦理休學，所以面對這次疫情升溫，涂晨洋更是希望自己可以比別人做足更多準備，「除了疫苗打好打滿外，還有健康的飲食，並配合運動的鍛鍊。」

▲涂晨洋斜槓除毛副業，卻連續有5個客人確診。（圖／涂晨洋提供）
▲涂晨洋斜槓除毛副業，卻連續有5個客人確診。（圖／涂晨洋提供）
愛美的涂晨洋笑說，自己從裡到外都愛保養，全身的毛髮也都要「整理」乾淨，但碰上疫情現在已經不是營業額損失的問題，反而是擔心被客人傳染而確診，涂晨洋說：「得知陸續有5位客人確診，當下的心情非常忐忑不安，雖然我疫苗已經打好打滿，服務客人時全程戴口罩，顧客離開後也會全面清消，但是病毒太狡猾，深怕一不小心自己也確診，擔心到甚至做惡夢。」不過幸好最近一次的快篩仍維持陰性。

▲涂晨洋斜槓除毛副業，卻連續有5個客人確診。（圖／涂晨洋提供）
▲涂晨洋（右）與工作室夥伴都快篩陰性。（圖／涂晨洋提供）

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