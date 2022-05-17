《彈射世界》繁中版一週年紀念　登入最多領1500個星導石

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※★5裝備「希望的誓願」
盼望著邊境黎明到來的男子所託付的絕品。能為後繼者的未來帶來曙光的單刃劍。
※★4裝備「王國兵制式長槍」
王國兵正式配備的珍品。雖然是量產品，卻是把堅固且易於使用的長槍。
新角色精選轉蛋更新，其中限定★5「蒂妮」及★5「索妮雅」機率上升中。
※限定角色．‡暗黑少女零式‡★5「蒂妮」
馳騁大海的永遠的中二病。為配合沙漠之旅做了新的服裝。據本人所說，那是能吞噬太陽的黑暗裝束。總之就只是拿來遮陽的。此外，因為是黑色的，所以很熱。CV：田村ゆかり。
※限定角色．空中飛舞的風之花★5「索妮雅」
跨越星辰的美麗舞者，在全新的舞台裡，也不斷擄獲男性的心。至今仍對摯友抱持憧憬的她，為了與自己的憧憬及內心相逢，而重返沙之世界。CV：大久保瑠美。
※王國的猛將★5「哈里達魯」
在沙漠王國統領士兵的猛將，具備卓越的劍術。乍看之下冷酷無情，但實際上內心卻藏著熾熱的誓願。CV：鳥海浩輔。
※幻想著後宮生活★3「盧‧魯特」
在探索動盪的迷宮時，漂流到其他世界的牧羊族。夢想擁有後宮，即使在新天地也天天賣力搭訕。CV：内村史子。
繁中版週年紀念登入活動於5月21日上午05:00至6月5日上午04:59，慶祝繁中版一週年，每日登入可領取100個星導石，活動期間最多領取1500個星導石。