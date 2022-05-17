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《彈射世界》繁中版一週年紀念　登入最多領1500個星導石

▲《彈射世界》繁中版一週年紀念，三大前夜祭慶祝活動陸續推出。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》繁中版一週年紀念，三大前夜祭慶祝活動陸續推出。（圖／遊戲橘子提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-17 16:17:07

彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》迎來繁中版一週年紀念，官方5月起展開前夜祭，推出系列活動與玩家同慶，全新劇情活動「共同誓約的黎明」取得限定裝備★5「希望的誓願」及★4「王國兵制式長槍」，「新角色精選轉蛋」更新限定角色，繁中版週年紀念登入活動每日登入可領取100個星導石，活動期間最多領取1500個星導石。

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《彈射世界》於5月18日中午12:00至5月29日晚間20:59釋出全新劇情活動「共同誓約的黎明」分為前篇及後篇，完成活動劇情可挑戰活動限定的戰鬥任務，並蒐集任務中獲得的「廢棄零件」，可抽取代幣轉蛋獲得限定裝備★5「希望的誓願」及★4「王國兵制式長槍」等獎勵。此外，每日更新「每日挑戰」可獲得的裝備轉蛋券，成功挑戰可獲得★5「星鐵的顆粒」及各種乙太等獎勵。

※★5裝備「希望的誓願」
盼望著邊境黎明到來的男子所託付的絕品。能為後繼者的未來帶來曙光的單刃劍。

※★4裝備「王國兵制式長槍」
王國兵正式配備的珍品。雖然是量產品，卻是把堅固且易於使用的長槍。

▲《彈射世界》全新劇情活動，共同誓約的黎明。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》全新劇情活動，共同誓約的黎明。（圖／遊戲橘子提供）
新角色精選轉蛋更新，其中限定★5「蒂妮」及★5「索妮雅」機率上升中。

※限定角色．‡暗黑少女零式‡★5「蒂妮」
馳騁大海的永遠的中二病。為配合沙漠之旅做了新的服裝。據本人所說，那是能吞噬太陽的黑暗裝束。總之就只是拿來遮陽的。此外，因為是黑色的，所以很熱。CV：田村ゆかり。

▲《彈射世界》角色「蒂妮」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》角色「蒂妮」。（圖／遊戲橘子提供）
※限定角色．空中飛舞的風之花★5「索妮雅」
跨越星辰的美麗舞者，在全新的舞台裡，也不斷擄獲男性的心。至今仍對摯友抱持憧憬的她，為了與自己的憧憬及內心相逢，而重返沙之世界。CV：大久保瑠美。

▲《彈射世界》角色「索妮雅」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》角色「索妮雅」。（圖／遊戲橘子提供）
※王國的猛將★5「哈里達魯」
在沙漠王國統領士兵的猛將，具備卓越的劍術。乍看之下冷酷無情，但實際上內心卻藏著熾熱的誓願。CV：鳥海浩輔。

▲《彈射世界》角色「哈里達魯」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》角色「哈里達魯」。（圖／遊戲橘子提供）
※幻想著後宮生活★3「盧‧魯特」
在探索動盪的迷宮時，漂流到其他世界的牧羊族。夢想擁有後宮，即使在新天地也天天賣力搭訕。CV：内村史子。

▲《彈射世界》角色「盧‧魯特」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》角色「盧‧魯特」。（圖／遊戲橘子提供）
繁中版週年紀念登入活動於5月21日上午05:00至6月5日上午04:59，慶祝繁中版一週年，每日登入可領取100個星導石，活動期間最多領取1500個星導石。

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