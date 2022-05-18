揭開淡水的「茶金」之秘 港動淡水文化行旅加開特色場
「港動淡水－淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年」的系列活動，受到熱烈迴響；新北市立淡水古蹟博物館為了回饋熱烈支持的民眾，特別加開的特色場次－從茶文化來看淡水貿易史，將於今（18）日的12時於淡古官方網站免費報名，每場限額20人，額滿為止。
淡古館長黃麗鈴表示，新北市立淡水古蹟博物館日前推出「淡水開港的黃金歲月」及「尋覓馬偕百年足跡」的2條主題走讀路線，並搭配「港動淡水」各月活動安排專屬內容，例如安排欣賞戶外戲劇表演、參觀「關關PASS！」特展、國際古蹟文化論壇或是音樂會，活動場場秒殺。
黃麗鈴指出，為讓更多人參與體驗160年前的開港盛況，特加開程氏古厝及「淡水茶金之秘」的2場特色活動，邀請淡水文史工作者謝德錫、潘國明、淡水茶業職人王茂林及雲峰茶莊負責人劉學昭現身說法，透過精彩的解說引領大家穿越時空回到1862年，在品茶之中認識淡水「茶金」的秘密。
此外，除輕鬆有趣的文化行旅外，也推薦大家免費參與在淡水海關碼頭洋樓辦理的「滬尾講堂」，月月都有專家學者來解密淡水大小事，每場次的議題相當多元，包括文史導覽行家高傳棋、金漫獎漫畫新人獎得主張季雅及淡江大學副教授黃瑞茂等，歡迎有興趣的人把握每月講座，詳情可至淡古的官方網站查詢。