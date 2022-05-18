美台商會關切軍售政策改變 國防部：不受個別軍火商影響
俄烏戰爭爆發後，美國對台軍售政策轉變，拒售台灣MH-60R反潛直升機，因為美方盼台灣採購「不對稱作戰」武器。不過，對於美國政府將不再支持不屬於「不對稱戰力」的對台軍售，傳出美台商會致函國務院表達擔憂，擔心新軍售政策不僅未能加速提升台灣嚇阻能力，反而嚴重拖緩整體軍售過程。國防部今（18）日表示，國防自主為優先，無法自製或需快速提升戰力項目，方採對外採購方式籌獲，不受個別軍火商影響。
國防部指出，美台軍售為美國基於《臺灣關係法》與「六項保證」，持續供售我所需武器裝備，顯示美方對我國防安全之重視與承諾，亦是維持印太區域穩定的重要力量。
國防部表示，台美雙方於2021年針對防衛作戰需求，共同完成「不對稱作戰」原則之定義，並於同年納入國防報告書「軍事戰略」與「建軍規劃」章節中說明；在此重申：「不對稱作戰係指作戰型態與方式，在於打亂敵作戰節奏與速戰速決企圖，非個別武器裝備選項」。
國防部強調，國軍各項武器裝備籌獲，係依敵情威脅及聯合戰力規劃指導，納入計畫執行，並以國防自主為優先，無法自製或需快速提升戰力項目，方採對外採購方式籌獲，不受個別軍火商影響。
國防部指出，國防戰力整備攸關台海與區域安全之穩定，對於評估或洽談中之軍購案，均依美方軍售作業規定，秉持低調保密原則處理，國軍絕對以發揮國防資源最大效益為目標，持續與美方洽談籌建符合當前及未來情勢所需最適武器裝備，並要求依約甚至提前交運，以精進台美雙方軍事互通性，確保國家安全。