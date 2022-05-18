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《孟買女帝》女神嫁大10歲男神　婚紗照根本電影劇照

▲《孟買女帝》女星艾莉雅巴特（左圖）情定大10歲寶萊塢紅星。（圖／Alia Bhatt IG）
▲《孟買女帝》女星艾莉雅巴特（左圖）情定大10歲寶萊塢紅星。（圖／Alia Bhatt IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-18 09:29:442022-05-18 09:53:00

真人故事改編的印度片《孟買女帝》一上架Netflix就空降排行榜冠軍，該片29歲女主角艾莉雅巴特（Alia Bhatt）在全球爆紅，IG追蹤數高達6500多萬，超過女神卡卡、瑪丹娜等名人。艾莉雅上月和大10歲寶萊塢紅星結婚，大方公開數張婚紗照，俊男美女浪漫放閃，宛如某部電影的劇照。

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▲▼艾莉雅五官深邃迷人。（圖／Alia Bhatt IG）
▲▼艾莉雅五官深邃，眉眼迷人。（圖／Alia Bhatt IG）
▲▼艾莉雅五官深邃迷人。（圖／Alia Bhatt IG）
▲▼艾莉雅五官深邃，眉眼迷人。（圖／Alia Bhatt IG）
▲▼艾莉雅喜歡在IG分享生活。（圖／Alia Bhatt IG）
▲▼艾莉雅五官深邃，眉眼迷人。（圖／Alia Bhatt IG）
艾莉雅巴特4月中在社群媒體宣布結婚喜訊，對象是39歲寶萊塢知名男演員蘭比爾卡浦爾（Ranbir Kapoor），兩人交往5年決定共結連理，在親友的見證下於家中完婚，曝光的婚紗照及現場照，小倆口穿著改良式印度傳統婚紗，甜蜜親吻又相視而笑，畫面絕美。

▲艾莉雅和老公蘭比爾婚禮現場照。（圖／Alia Bhatt IG）
▲▼艾莉雅和老公蘭比爾大婚。（圖／Alia Bhatt IG）
▲▼艾莉雅和老公蘭比爾婚禮現場照。（圖／Alia Bhatt IG）
▲▼艾莉雅和老公蘭比爾婚禮現場照。（圖／Alia Bhatt IG）▲▼艾莉雅和老公十分登對。（圖／Alia Bhatt IG）
▲▼艾莉雅和老公蘭比爾婚禮現場照。（圖／Alia Bhatt IG）
▲▼艾莉雅和老公蘭比爾婚禮現場照。（圖／Alia Bhatt IG）
▲▼艾莉雅和老公蘭比爾婚禮現場照。（圖／Alia Bhatt IG）
▲▼艾莉雅和老公秀恩愛。（圖／Alia Bhatt IG）
▲▼艾莉雅和老公蘭比爾婚禮現場照。（圖／Alia Bhatt IG）
《孟買女帝》講述懷有明星夢的16歲少女「甘古」，被男友拐騙到孟買妓院從事性工作，但她憑藉過人智慧、勇氣、流利的口條及驚人毅力，受到當地黑道老大及人民敬重，逐漸打造屬於自己的紅燈區帝國，最後成為名留青史的女權主義者「甘古拜」，儘管敏感的題材一度在印度引起爭議，部分輿論甚至要求電影禁播，仍難擋該片在全球熱議發酵。

▲▼艾莉雅以《孟買女帝》打開國際知名度，下圖為艾莉雅2月出席本片柏林影展首映會。（圖／Alia Bhatt IG）
▲▼艾莉雅以《孟買女帝》打開國際知名度，下圖為艾莉雅2月出席《孟》片柏林影展首映會。（圖／Alia Bhatt IG）
▲▼艾莉雅以《孟買女帝》打開國際知名度，下圖為艾莉雅2月出席本片柏林影展首映會。（圖／Alia Bhatt IG）
艾莉雅巴特出生演藝世家，父親是印度知名導演、母親為女演員，擁有四分之一德國血統的她，五官唯美，下垂的眼角楚楚可憐，艾莉雅6歲就在大銀幕上演出，2012年演出首度擔任主角的電影《年度最佳學生》獲得關注，短時間就成為寶萊塢新生代人氣女星。

▲艾莉雅將進軍好萊塢。（圖／Alia Bhatt IG）
▲▼艾莉雅將進軍好萊塢。（圖／Alia Bhatt IG）
▲▼艾莉雅將進軍好萊塢。（圖／Alia Bhatt IG）
▲艾莉雅星途備受看好。（圖／Alia Bhatt IG）
▲艾莉雅星途備受看好。（圖／Alia Bhatt IG）
Netflix看準艾莉雅潛力，邀她演出自製諜報片《Heart of Stone》，其他卡司還有「神力女超人」、以色列尤物蓋兒加朵（Gal Gadot），以及演出《格雷的五十道陰影》、《貝爾法斯特》的傑米道南（Jamie Dornan），而艾莉雅將會是本片主要角色之一。（編輯：楊穎軒）

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