《孟買女帝》女神嫁大10歲男神 婚紗照根本電影劇照
真人故事改編的印度片《孟買女帝》一上架Netflix就空降排行榜冠軍，該片29歲女主角艾莉雅巴特（Alia Bhatt）在全球爆紅，IG追蹤數高達6500多萬，超過女神卡卡、瑪丹娜等名人。艾莉雅上月和大10歲寶萊塢紅星結婚，大方公開數張婚紗照，俊男美女浪漫放閃，宛如某部電影的劇照。
艾莉雅巴特4月中在社群媒體宣布結婚喜訊，對象是39歲寶萊塢知名男演員蘭比爾卡浦爾（Ranbir Kapoor），兩人交往5年決定共結連理，在親友的見證下於家中完婚，曝光的婚紗照及現場照，小倆口穿著改良式印度傳統婚紗，甜蜜親吻又相視而笑，畫面絕美。
《孟買女帝》講述懷有明星夢的16歲少女「甘古」，被男友拐騙到孟買妓院從事性工作，但她憑藉過人智慧、勇氣、流利的口條及驚人毅力，受到當地黑道老大及人民敬重，逐漸打造屬於自己的紅燈區帝國，最後成為名留青史的女權主義者「甘古拜」，儘管敏感的題材一度在印度引起爭議，部分輿論甚至要求電影禁播，仍難擋該片在全球熱議發酵。
艾莉雅巴特出生演藝世家，父親是印度知名導演、母親為女演員，擁有四分之一德國血統的她，五官唯美，下垂的眼角楚楚可憐，艾莉雅6歲就在大銀幕上演出，2012年演出首度擔任主角的電影《年度最佳學生》獲得關注，短時間就成為寶萊塢新生代人氣女星。
Netflix看準艾莉雅潛力，邀她演出自製諜報片《Heart of Stone》，其他卡司還有「神力女超人」、以色列尤物蓋兒加朵（Gal Gadot），以及演出《格雷的五十道陰影》、《貝爾法斯特》的傑米道南（Jamie Dornan），而艾莉雅將會是本片主要角色之一。（編輯：楊穎軒）