影／疫情往南走？陳時中認「一日生活圈」：必然的趨勢
有醫師指北部與中南部的疫情曲線要黃金交叉，中南部新增病例很快就會超過北北基桃，今（18）日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中被問及疫情是否往南走時回應，台灣都是一日生活圈，所以不能說疫情往南走，這是必然的趨勢。
精神科醫師沈政男今於臉書發文指出，北部與中南部確診曲線將要呈現黃金交叉，依此曲線延續下去，中南部新增病例數很快就會超過北北基桃，把全台新增病例數，在11天後拉抬到超過10萬。
今陳時中出席立院衛環委員會，會前受訪時也被問及疫情是否往南走時認為，「我想大概台灣就是一個國家，都是一日生活圈，全國都會有一樣的染疫情況，所以不能說疫情往南走，這是必然的趨勢」。
至於有議員批評指揮中心蓋牌死亡人數，陳則回應手邊沒有這樣的資料，可以再查一下，也強調「我想隱瞞這個東西都沒有必要，這幾年的數字一向都是公開的」。
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