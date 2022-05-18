影／洩題高雄？陳時中駁：開會當天就有共識

今（18）日起，65歲以上民眾及居家隔離、居家檢疫、自主防疫者，快篩陽性經醫師評估確認可通報確診，並可使用輝瑞口服藥Paxlovid治療。有媒體詢問是否，提前告知高雄政策，而雙北卻未被告知準備不及，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中駁斥，在會議當天大家都有共識，雙北當時應該就很清楚知道。
中央流行疫情指揮中心宣布，為把握及時新冠口服抗病毒藥物用藥時機，自18日起，65歲以上長者、居家隔離、居家檢疫、自主防疫者使用家用快篩呈現陽性，經醫師評估確認通報確診後，即可評估是否要開立處方籤使用Paxlovid進行治療。
對此，高雄昨推出「一站式服務」可直接至合約院所看診評估投藥，有媒體詢問是否提前告知高雄，而雙北未被告知才準備不及，陳時中否認表示，在專家會議隔日就與地方政府討論，當天對於65歲以上快篩陽可投藥有相當大的共識。
面對媒體追問是否雙北當時就應知道，陳時中秒回「對阿，這很清楚」，並提到對於全面快篩陽即確診、0+7後7日要自主防疫或自主健康管理比較沒有共識。
※【NOWnews 今日新聞
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