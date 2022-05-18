防疫保單擾政策？陳時中認：基層被「用到真亂」

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陳時中強調，保單權益是根據合約，該怎樣就怎樣，衛福部該開立的證明保證不會少，且保險請求權有2年，期間都可申請理賠，拜託民眾不要急在此時申請證明，「這時候我們衛生單位會受不了，太多多到會怕」。
另蔡壁如提到，是否想針對全民抗體研究了解自然感染率，陳時中承認「有，現在有在做」，有這個計畫，對外也曾宣布過，會從捐血中心讓民眾知情同意後參加。
至於蔡壁如質詢菸捐與菸稅議題時，問及陳時中是否有抽菸，陳回應「要那個了」，召委林為洲追問「講得很不確定，『要那個了』是什麼意思？戒好了沒？」陳則大笑「看各位你就知道了」。
蔡壁如指出，現在一包菸約90元，世界銀行建議菸品稅捐應佔菸價3分之2至5分之4，若菸捐調漲多少是否會抽菸、多少可忍受，陳時中說明，這與自己無關，也稱這與有抽菸習慣的林為洲無關，在場人士直喊「麥牽拖」。
陳時中進一步解釋，從國際菸草控制框架公約中有以價制量策略，各國實施考慮會基層，所以執行上要看社會氛圍跟經濟情況，目前新冠肺炎疫情下菸捐不會再調漲，但是未來會往上調整。
陳時中也承諾，推動《菸害防制法》過程中一定要戒菸，戒菸行動是現在進行式，林為洲也說今天不抽菸。
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