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防疫保單擾政策？陳時中認：基層被「用到真亂」

▲今（18）日衛福部長陳時中被問及防疫保單之亂，嘆基層人員被「用到真亂」。（圖／記者許若茵攝，NOWnews資料照片）
▲今（18）日衛福部長陳時中被問及防疫保單之亂，嘆基層人員被「用到真亂」。（圖／記者許若茵攝，NOWnews資料照片）

記者許若茵／台北報導

2022-05-18 10:47:11

今（18）日衛福部長陳時中接受民眾黨立委蔡壁如質詢時被問及近來防疫保單爭議不斷，是否影響政策，陳時中回應，政策並不會受到干擾，但是事實上基層人員被「用到真亂」，喊話民眾不要急於一時申請，不然衛生單位會受不了。

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陳時中今出席立院衛環委員會報告業務概況，並備質詢。蔡壁如詢問，近期防疫保單爭議是否有干擾到防疫政策，陳時中回應，「我們不敢說干擾」，政策並不會受到干擾，但是事實上基層人員被「用到真亂」。

陳時中強調，保單權益是根據合約，該怎樣就怎樣，衛福部該開立的證明保證不會少，且保險請求權有2年，期間都可申請理賠，拜託民眾不要急在此時申請證明，「這時候我們衛生單位會受不了，太多多到會怕」。

另蔡壁如提到，是否想針對全民抗體研究了解自然感染率，陳時中承認「有，現在有在做」，有這個計畫，對外也曾宣布過，會從捐血中心讓民眾知情同意後參加。

至於蔡壁如質詢菸捐與菸稅議題時，問及陳時中是否有抽菸，陳回應「要那個了」，召委林為洲追問「講得很不確定，『要那個了』是什麼意思？戒好了沒？」陳則大笑「看各位你就知道了」。

蔡壁如指出，現在一包菸約90元，世界銀行建議菸品稅捐應佔菸價3分之2至5分之4，若菸捐調漲多少是否會抽菸、多少可忍受，陳時中說明，這與自己無關，也稱這與有抽菸習慣的林為洲無關，在場人士直喊「麥牽拖」。

陳時中進一步解釋，從國際菸草控制框架公約中有以價制量策略，各國實施考慮會基層，所以執行上要看社會氛圍跟經濟情況，目前新冠肺炎疫情下菸捐不會再調漲，但是未來會往上調整。

陳時中也承諾，推動《菸害防制法》過程中一定要戒菸，戒菸行動是現在進行式，林為洲也說今天不抽菸。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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