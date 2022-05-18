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疫情迫學校關閉　IMF：孩童教育損失將掀經濟代價

▲國際貨幣基金（IMF）今天表示，COVID-19疫情期間學校停課，20國集團（G20）許多國家的孩子皆蒙受教育損失，恐對已開發經濟體的GDP產生長期負面影響。（圖／Pixabay）
▲國際貨幣基金（IMF）今天表示，COVID-19疫情期間學校停課，20國集團（G20）許多國家的孩子皆蒙受教育損失，恐對已開發經濟體的GDP產生長期負面影響。（圖／Pixabay）

文/中央社

2022-05-18 13:47:01

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天表示，COVID-19疫情期間學校停課，20國集團（G20）許多國家的孩子皆蒙受教育損失，恐對已開發經濟體的GDP產生長期負面影響。

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法新社報導，近期對學童的評估顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間，普遍實施的線上教學導致印度、德國、英國、巴西、美國的學術水準下滑。這幾個國家有許多學校於疫情期間關閉了1年多。

總部在華盛頓的國際貨幣基金在報告中說：「如果不解決這類教育損失，受影響的學生可能終身收入都會受到影響。」

IMF的經濟學家注意到，目前這批在校生未來數十年陸續進入職場後，將占G20經濟體勞動年齡人口的近40%。

報告警告：「雖然還有許多未知數，但我們模擬的結果顯示，一旦這些學生都進入勞動力市場，從長遠的角度來看，G20經濟體的國內生產毛額（GDP）可能最多會下滑3%。」

IMF表示，最貧困的家庭，遭受的教育損失也最為嚴重，他們的未來「最有可能再走下坡，進一步擴大收入不平等的現象」。

IMF估計，因疫情造成的教育損失若不加以處理，G20各國居民的一生收入的損失可能達1.5%到10%。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110518

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