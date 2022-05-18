防疫保單惹民怨　蔡易餘嗆：金管會不是保險公司圍事

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高嘉瑜指出，富邦跟保戶有爭議，金管會卻站旁邊，卻給拳擊手套讓富邦打保戶，理賠條件一日三變、浮動制，4月19日說會放寬規定比照住院理賠，5月10日卻說居家照護要用藥才理賠，昨天更指定用部分藥才會理賠。
高嘉瑜表示，理賠條件一直改變，越來越嚴格，保戶權力一直縮水，未來就是「搶藥之亂」，保險公司現在認為進入「家裡沒大人、無政府狀態」，金管會要拿出政策告訴弱勢保戶，並承諾是不是能做到。
莊瑞雄說，去年壽險公司很賺，賺到一個基本額以上，賺錢的時候爽的什麼一樣，賠錢就變成機機歪歪，哪有這樣的財團。政府砸大錢防疫不是要讓保險公司賺錢，買保單保險事故沒發生「通殺都賺」，要理賠時就不核保。
「保險公司實在沒天良」，王美惠指出，賺的都不算，要賠錢的時候就「有的沒有的」，民眾要靠金管會但金管會又不說。有保險公司通知保戶續保並收費後，相隔一個多月竟再通知不予續保，讓保戶感到無所適從。
金管會保險局產險監理組長陳清源說，確實部分公司用重複投保有退件動作，所謂重複投保是不允當的，完成承保不能事後退保費。0+7保戶選擇3+4，要依照《傳染病防治法》第48條，不能看小黃卡打3劑，只要開立證明，就應該要理賠。
莊瑞雄指出，現在保險事故發生機率太高，說重複保險就拒保，沒有把金管會放在眼裡。立法院挺金管會，不再對業者道德勸說，就是直接殺，沒有道理只要賺錢卻沒企業責任，保險公司設計強調穩定社會，「這根本就是屁」。
蔡易餘表示，保險公司遇到風險開始左閃右閃，未來如果保險公司不陪，金管會不要只開罰幾百萬，不然保險公司根本不怕，否則金管會就變成保險公司的圍事，金管會是監督管理機構。