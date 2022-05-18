居隔「0+7」為富邦解套？時力：金管會應善盡監督職責

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陳椒華要求，金管會絕對要本於對消費者做最有利解釋之精神，約束保險公司不應胡來，而且態度立場要明確，並善盡主管機關監督職責，規範保險公司應遵循保險精神，落實理賠規範，確實理賠，以保障保戶的權益，包括如果保險公司已經通過核保後，就不可再以任何理由退保；只要有拿到隔離單，保險公司都必須依照合約理賠；保險局與公會應該要設立窗口接受後續民眾的申訴，保障民眾權益。
時力新竹縣議員連郁婷表示，防疫保單這些金融商品在開賣的時候，已經過金管會的審核，現在卻任由保險公司自行解釋保單怎麼理賠，非常不合理。針對續保爭議，金管會只敢做出有續保通知也繳納保費就該繼續承保，但在保險法上，已經書面寄達的續保通知書，應該已成立契約，因為保險契約不是以交付保費為生效的必要條件，所以保險公司發出續保通知書應該視為已生效的要約，不可以任意、片面撤回。
時力基隆市議員陳薇仲表示，針對保戶擔憂「0+7」加劇保險公司單方面超譯契約解釋，行政院長蘇貞昌昨日大動作宣布「無論是否重複投保，已核保就要理賠」、「0+7保戶自選3+4，防疫險也要理賠」，但仍無法有效解決保險公司一拖再拖不核保的現況，呼籲金管會與保險局應說明清楚，在蘇貞昌所做的宣示背後，如何具體要求保險公司誠信履約，以確保保戶權益，真正終止防疫保單之亂！
時力高雄市議員林于凱表示，以手邊接獲的陳情資料，同一家保險業業者，在4月時還受理父母與小孩共同匡列的的理賠保單，但到了五月，同樣的匡列卻被認定是「陪同隔離」不予理賠，家長反映，小孩是在學校因同學確診而必須一起隔離，未滿6歲家長當然也要隔離，「不然要放6歲小孩自己隔離嗎？」後來該家長出具「因陪自己未滿6歲被匡列的小孩，收到居隔單，被強制隔離。」才獲得理賠。對此，他要求金管會不能放任業者自行解讀保單契約內容。
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