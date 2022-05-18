保險業拒賠引防疫保單之亂　民眾黨：金管會監督責無旁貸

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民眾黨新北新莊區市議員擬參選人陳世軒指出，這次的防疫保單之亂，凸顯出指揮中心跨部會協調功能完全失靈，指揮中心事前決策缺乏溝通，金管會只能事後跟在衛福部長陳時中的「共存」政策後面擦屁股，呼籲陳時中不要再專斷獨行，否則各種亂象只會接踵發生。
民眾黨北市松山信義區市議員參選人楊寶楨表示，防疫險屬於人身保險，身體生命是無價的，難以估算要理賠多少錢，根據大法官釋字576號解釋，人身保險沒有複保險的問題，所以民眾想要投保幾間保險公司都屬合法。富邦產險公司在防疫險保單上加註不能重複投保，衍生許多爭議，「對此金管會應該事前審核，卻睜隻眼閉隻眼。」
楊寶楨進一步表示，隨著疫情持續升溫，許多保險公司仍在觀望，民眾保險申請書已經送到保險公司、刷卡單繳出去、保險業務員也收錢了，最後卻被退錢，保險公司不願意承保；有些是沒有拒保、也沒有同意，恐怕造成民眾因此錯過申請其他家的時間，造成權益損失。目前法規上沒有明白規定保險公司審核時限，就算擱置2年也不違法，因而惹議，政府應予重視。
民眾黨北市南港內湖區議員參選人陳宥丞表示，「世界各國都被病毒攻破，政府和保險公司卻假設台灣會平安無事，這不是上下皆賭徒嗎？現在賭輸了，要翻桌，人民怎麼會接受呢？」政府3月開始放鬆境外隔離，縮短隔離天數，開始走向共存；政府卻在疫情蔓延同時，放任保單搶購潮，足以證明衛福部、金管會各自為政，沒有真正發揮指揮中心的權責。
擁有保險業務員證照的陳宥丞表示，保險業務員成為這次投保民眾的情緒出口，在防疫險爭議上，有些新聞試圖將相關財務損失卸責於從業人員的招攬行為，極盡不公平，更讓從業人員有口難言。
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