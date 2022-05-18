小警員告發所長貪瀆被火速調海邊？時力批現代官僚現形記

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時代力量台中市黨部隨即貼出「台中市議員官場現形記」影片爆料，指國民黨籍議員陳成添11日上午在議會質詢警察局長蔡蒼柏，批評「半夜開單是時間太多、太閒……法規訂死死的造成附近商家民怨載道」，當天下午施嘉承就收到調職令，影片引起大批網友熱議，陳成添臉書也遭洗版。
日前警方再澄清，指施員係與任職的派出所長互控貪汙、妨害名譽，雙方司法爭訟中，且取締違停態度屢遭民眾投訴，近期考核不佳，依法調動有據。施嘉承今與時代力量台中黨部成員在市府前廣場開記者會，向市長盧秀燕喊話，請她莫繼續坐視腐敗官僚體制扼殺基層員警的熱忱。
時力潭雅神區主任鄭勁節表示，市警局以近期考核不佳、屢遭投訴等理由將施員調職，但大量告發騎樓違停一事，不分時段的行人路權都應尊重，不能因民眾投訴就懲罰性調職。至於考核不佳，根據獎懲紀錄顯示，施員自今年一月份迄今共10支嘉獎、2支申誡，且是因施員在臉書揭露所長忽視同仁希望舉辦換季投票的要求，遭以詆毀所長為由記申誡處分，目前已向保訓會申訴，並沒有任何因民眾投訴的處分。
施嘉承則補充說，他原本有4支申誡，其中3支「勤務中回家吃飯」，係因自己見到所長斥責同事於服勤時間在辦公室吃便當、記他申誡，遂把飯帶到只5分鐘距離的家裡吃，沒想到這樣也不行。施嘉承說，別人是犯一次錯就被指正、處分，自己則是默默被督察室累計3次，再一口氣提出。「如果這不是針對，什麼是針對？若累積處分是合理的，一口氣記上18支申誡，就可以把一個長官不喜歡的警察免職。」他向公訓會提出申訴，3支申誡被撤銷2支。
至於警察局長蔡蒼柏於議會備詢時，稱所長詐領公款為「子虛烏有」。時力南屯區主任吳佩芸表示，去年10月19日紀姓所長以支持快打站勤務的名目請領9小時獎勵金，當天下午卻參加交通執法講習，「難道他有影分身之術，可以同時在兩地出現？」且該案經施員檢舉，警方已主辦報請檢察官偵辦中。施嘉承則透露，所長冒領獎勵金係同事看不下去告訴他，他蒐證多時才具名檢舉。
吳佩芸說，去年台北市石牌派出所也爆出所長詐領快打站勤務獎勵金遭同仁檢舉，北投分局函請檢方偵辦、將涉案所長調整為非主管職。同樣事情發生在台中，竟是將揭發的基層員警調職、解決掉發現問題的基層人員，警察局長蔡蒼柏對檢方偵辦中的案件，還強調「子虛烏有」！根本是在帶風向抹黑基層，蔡蒼柏應出來公開道歉。
施嘉承說，自己收到一紙派令，10幾個小時後就得到20多公里外的單位報到，若不是向時力陳情，上級連調職理由都不給他。如今為了善後，還動用不少假帳號在各討論區貼文，幫第五分局留言、洗戰帶風向，他覺得「非常可恥」。
台灣警察工作權益推動協會理事鄒宗澤表示，台中市警局未清楚說明具體原因就調動施員，揭示了警界長期資訊不對等、缺乏機關民主正當程序的陋習。依《警察人員陞遷辦法》，常規中有重大風紀問題達到記過處分，才會調到其他分局，第五分局明明有6個派出所、一個警備隊，卻特別把人火速調到大甲分局，市警局做出明顯不符合比例原則的調動行為，要人民怎麼相信警察有辦法保護人民、公正執法？
第五分局由副分局長張添勝做出3點回應：一、紀姓所長詐領案，經初步清查並無不法，但為免爭議，仍將該案函報檢察機關，以昭公信。二、施員服勤時間3次偷勤返家，依規定申誡, 經保訓會認為事由相同、時間相近撤銷，將另作處分。三、施員對調整服務地區表達不服一案，與本案無直接關係，已請其現任主管轉達有關「救濟」相關規定的充足訊息。