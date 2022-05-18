COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

北市9年級、高三遠距教學至畢典前　擬採「鼓勵」不強制

▲台北市政府教育局拍板定案，因應疫情緣故，下週起採「鼓勵」高中職以下停課改採遠距教學。（資料照／台北市政府提供）
▲台北市政府教育局拍板定案，因應疫情緣故，下週起採「鼓勵」高中職以下停課改採遠距教學。（資料照／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-18 13:38:302022-05-18 14:09:10

新冠肺炎疫情在全台灣持續延燒，台北市高中職以下是否停課，也成了近日來討論的議題之一。對此台北市政府今（18）日經過會議後拍板，如同四月底時的「鼓勵」而不強制的模式，從下週一（23）起為期一週，高中以下採遠距教學模式進行。而九年級與高三學生，則是遠距教學至畢業典禮前一天。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市教育局今日中午公布相關指引，國小、國中與高中職自5月23日至27日採取遠距教學，如有重要行事曆事項，如定期評量，可以返校實體辦理。且全台北市的公私立學校都適用。

另外針對九年級與高三學生，則同樣是從23日起進行遠距教學，不過時間則至畢業典禮前一天為止。若學生有返校取物需求，則由學校自行規劃辦理。

至於遠距教學模式，教育局方面表示，由校長邀集教師會、家長會與行政團隊召開課發會，討論啟動遠距教學及配套模式。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

學校防疫亂象如何解？全教總籲先全面停課　體恤教師辛勞

學校是否全面停課？朱立倫提3訴求　批政府放生下一代

今日最聚焦／全國統一停課改遠距？家長意見不一

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀