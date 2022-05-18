北市9年級、高三遠距教學至畢典前 擬採「鼓勵」不強制
新冠肺炎疫情在全台灣持續延燒，台北市高中職以下是否停課，也成了近日來討論的議題之一。對此台北市政府今（18）日經過會議後拍板，如同四月底時的「鼓勵」而不強制的模式，從下週一（23）起為期一週，高中以下採遠距教學模式進行。而九年級與高三學生，則是遠距教學至畢業典禮前一天。
台北市教育局今日中午公布相關指引，國小、國中與高中職自5月23日至27日採取遠距教學，如有重要行事曆事項，如定期評量，可以返校實體辦理。且全台北市的公私立學校都適用。
另外針對九年級與高三學生，則同樣是從23日起進行遠距教學，不過時間則至畢業典禮前一天為止。若學生有返校取物需求，則由學校自行規劃辦理。
至於遠距教學模式，教育局方面表示，由校長邀集教師會、家長會與行政團隊召開課發會，討論啟動遠距教學及配套模式。
※【NOWnews 今日新聞
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