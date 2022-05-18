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美列台為旅遊最高風險等級　邱顯智：隔離檢疫標準應統一

▲美國CDC將台灣列為旅遊最高風險等級，時力立委邱顯智呼籲，疫情風險差不多，國外入境與國內隔離檢疫標準應統一。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.18）
▲美國CDC將台灣列為旅遊最高風險等級，時力立委邱顯智呼籲，疫情風險差不多，國外入境與國內隔離檢疫標準應統一。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.18）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-18 14:29:332022-05-18 14:40:03

中央流行疫情指揮中心宣布新冠肺炎今（18）日單日確診8萬5000例，眼見台灣疫情不斷升溫，美國疾病管制暨預防中心（CDC）在當地時間16日已將台灣的疫情風險等級從第一級「低風險」升級為風險最高的「第三級」。時代力量立委邱顯智表示，美國調高台灣的疫情風險等級，表示國內國外的染疫風險，已經沒有顯著差異，呼籲境外入境的隔離檢疫標準和國內標準應統一

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邱顯智表示，第三級「高風險」的判斷依據是，過去28天內，每10萬人有超過100人染疫。許多國家例如法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、荷蘭、葡萄牙、西班牙和英國，也仍停留在第三級。美國調高台灣的疫情風險等級，表示國內國外的染疫風險，已經沒有顯著差異。
　
邱顯智指出，如果台灣跟其他國家都是第三級，那應該考慮境外入境的隔離檢疫標準和國內標準統一。同樣是三劑疫苗和篩檢陰性，但國內的接觸確診者是「0+7」，從國外入境台灣的卻是「7+7」，「我們有上萬名海歸人士跟經貿的合作夥伴，但是沒有人願意為他們講話。我想要請問指揮中心，入境者有多毒？」
　
邱顯智表示，國外入境者打了3劑疫苗，坐飛機前還要驗PCR，如果指揮中心擔心國外引入變異株的影響，與其擔心每天幾十例的境外移入個案，針對境內數百倍的確診個案，每天做了多少個基因定序，追蹤出來的病毒株分佈為何？這才是更應該擔心的事情。
　
邱顯智呼籲，台灣是一個面向世界的經貿大國，通商往來非常重要，在已經有PCR篩檢和要求疫苗的情況下，應該可考慮開放國外入境者的隔離需求。這不只是重新對國外打開經貿的大門，也能夠更早的讓分隔兩地的家人們團聚。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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