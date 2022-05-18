美列台為旅遊最高風險等級　邱顯智：隔離檢疫標準應統一

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邱顯智指出，如果台灣跟其他國家都是第三級，那應該考慮境外入境的隔離檢疫標準和國內標準統一。同樣是三劑疫苗和篩檢陰性，但國內的接觸確診者是「0+7」，從國外入境台灣的卻是「7+7」，「我們有上萬名海歸人士跟經貿的合作夥伴，但是沒有人願意為他們講話。我想要請問指揮中心，入境者有多毒？」
邱顯智表示，國外入境者打了3劑疫苗，坐飛機前還要驗PCR，如果指揮中心擔心國外引入變異株的影響，與其擔心每天幾十例的境外移入個案，針對境內數百倍的確診個案，每天做了多少個基因定序，追蹤出來的病毒株分佈為何？這才是更應該擔心的事情。
邱顯智呼籲，台灣是一個面向世界的經貿大國，通商往來非常重要，在已經有PCR篩檢和要求疫苗的情況下，應該可考慮開放國外入境者的隔離需求。這不只是重新對國外打開經貿的大門，也能夠更早的讓分隔兩地的家人們團聚。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。