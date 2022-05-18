《孟買女帝》女神艾莉雅巴特解密　混血基因家世不簡單

印度寶萊塢電影工業相當發達，常有令全球影壇驚喜之作，近來改編真實故事的《孟買女帝》在台灣一上架Netflix就空降排行榜冠軍，該片女主角29歲女主角艾莉雅巴特（Alia Bhatt）在全球爆紅，而且她的IG粉絲逾6500萬人，相當驚人；別看她未滿30歲，這位新一代的印度女神演戲資歷竟然已有23年！





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艾莉雅日前剛和大10歲寶萊塢紅星比爾卡浦爾（Ranbir Kapoor）結婚，不僅老公是印度男神，艾莉雅來自演藝世家，父親是印度知名導演馬希殊·巴特（Mahesh Bhatt），母親是女演員索妮·拉桑（Soni Radzan），而她的父親是古吉拉特人，母親則有克什米爾及德國血統，五官深邃的艾莉雅也繼承了母親的混血美貌。此外艾莉雅還有一位男星表哥伊姆蘭·哈希米。





▲艾莉雅巴特有天使臉孔和魔鬼身材。翻攝艾莉雅巴特IG

《孟買女帝》能席捲印度和令國際影壇矚目並非偶然，該片非走寶萊塢傳統的歡樂歌舞、神話題材，改編真實人物故事更貼近社會底層民眾的心聲。故事女主角是懷有明星夢的16歲少女「甘古」，被男友拐騙到孟買妓院從事性工作，但她憑藉過人智慧、勇氣、流利的口條及驚人毅力，受到當地黑道老大及人民敬重，逐漸打造屬於自己的紅燈區帝國，最後成為名留青史的女權主義者「甘古拜」，因為題材敏感在當今的印度仍引起不小爭議，部分輿論甚至要求電影禁播，最後難擋該片在全球熱議發酵。





艾莉雅並非單憑著出眾的容貌獲得詮釋這位經典女性的機會，她的演技亦不容小覷，早在1999年，還是6歲小女孩的她就參與電影演出，在演藝家族耳濡目染的學習中，2012年，19歲的她在卡蘭·喬哈（Karan Johar）導演的《年度最佳學生》首次擔任女主角，飾演一名富家小姐。此電影得到巨大的商業效益，也使艾莉雅成為新一代寶萊塢的女明星。她也憑此作品獲得了2013年印度電影觀眾獎的最佳女新人提名。





▲艾莉雅巴特6歲就開始演戲，出身於演藝世家。翻攝艾莉雅巴特IG

成為新一代的印度女神，艾莉雅也收穫眾多追隨的粉絲，她在自己Youtube影片以及VOGUE印度版訪談中還透露不少的美容秘訣，因為工作需要常要一早起床，如果發現臉和眼睛浮腫，她會用母親傳授的方法，用冰塊按摩臉部、將臉浸在水中，再搭配「富勒土」(印度特有的火山灰沉澱泥，富含礦物質可去角質)的祕方與新鮮番茄混合製成的面膜敷臉。艾莉雅緊實的曲線也是靠自律的健康飲食習慣養成，她通常在日落前會吃完最後一餐，多吃根莖類食物、少吃酸性食物，儘量實行鹼性飲食，而且要注意飯前、飯後不要立刻喝水，避免影響消化。



