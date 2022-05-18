包牌加自選！北投60歲退伍女軍人 抱走4.75億威力彩獎金
今（2022）年4月25日開出的9.5億威力彩頭獎，由台北市北投區及南投縣埔里所開出，2注均分後各得4.75億元，其中北市中獎人已出面領獎，是1名60歲女性，還是退伍職業軍人，這次是1600元包牌包括第二區全包及第一區電選與自選都有，另自選號再買了4張威力彩，結果自選號其中1注中了頭獎，還因此失眠兩晚，最後與一雙兒女前來領獎，除捐款3500萬及贈送投注站16萬大紅包之外，也打算幫兒女買房及全家環遊世界。
台灣彩券公司董事暨發言人黃志宜透露，這名中獎人O型雙子座，生肖屬鼠，柳眉、雙眼皮、高鼻、小嘴、橢圓臉、皮膚白皙，台北市人已婚，育有1男2女都未婚，本身是職業軍人退伍，配偶也已退休，買彩券已10多年，每月會買2次，1次約1000元，通常在下午住家附近購買，如果獎金累計較高，她就會採包牌方式。
由於這次台灣彩券新春頭獎機動加碼2億元，自2月17日啟動加碼，累計19期摃龜，最後9.5億元由2注分得，每注可抱走4.75億元，這名中獎人花1600元包牌包括第二區全包及第一區電選及自選，另再買4張自選號，結果自選號其中1注中了威力彩頭獎。
黃志宜說，這名獎人是在開獎當日晚上10點後，用手機看新聞時發現自己中了威力彩頭獎，一開始不敢相信自己會中獎，確定後馬上告訴同住家人，覺得自己應該是常做好事及祖先保佑才會中獎，因此，先將中獎彩券放在神桌牌位下，還因中獎失眠了兩晚。
黃志宜更透露，這名中獎人是與一雙兒女一起來領獎，除捐款3500萬元之外，也包了16萬紅包給投注站，獎金使用規畫上，除了投資理財買了儲蓄險及終身壽險，另有定存打算買房，本身已有房子的她，打算幫兒女置產，還希望等疫情好了後，可以出國遊玩，尤其希望與家人環遊世界，最想去杜拜。