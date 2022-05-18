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數位新秀的鑄造廠　工業局主辦《放視大賞》盛大登場

▲由經濟部工業局主辦的數位內容設計盛會《放視大賞》，於今5月18日至5月20日在高雄展覽館盛大登場。（圖／翻攝自經濟部）
▲由經濟部工業局主辦的數位內容設計盛會《放視大賞》，於今5月18日至5月20日在高雄展覽館盛大登場。（圖／翻攝自經濟部）

記者鄭妤安／台北報導

2022-05-18 16:32:26

由經濟部工業局主辦的數位內容設計盛會《放視大賞》，於今（18）日至5月20日在高雄展覽館盛大登場，今年《放視大賞》邁入第12屆，匯集中山大學、高雄大學等52校92系3,322件作品角逐競賽並展示，活動以「SIGN UP！放視鑄造中」為主題，象徵適逢畢業的學子，即將「註冊」就業市場，「鑄造」新角色，開創新時代，而放視大賞就是數位新秀的初登場。

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本次活動邀請美國銳玩遊戲公司(Riot Games)遊戲設計師Stone Librande、PIXAR角色設計師水晶孔、OurSong共同創辦人吳柏蒼與美感細胞協會陳慕天擔任論壇講師交流對談，並邀請到智崴、智冠、泥巴娛樂等50家以上企業與學生就業媒合。

經濟部表示，人才是台灣未來發展的關鍵，《放視大賞》是提升國內數位人才國際競爭力的重要推手。今年《放視大賞》邁入第12屆，累計培育超過5000位數位人才、扶植20多家新創團隊，不僅促成5千多萬元產學合作，歷年作品也榮獲國際獎項的肯定，例如2019放視大賞金獎《人生畫廊》獲得Google Play台灣年度最佳遊戲、2020放視大賞優選獎團隊以《八歌浪Pakelang》專輯拿下葛萊美獎殊榮，顯示台灣學生作品已具備國際水準。

今年展區共包含遊戲、動畫影視、元宇宙、主題樂園館、平面及跨領域等6大主題，以AR、VR等虛擬科技、創新設計及即時互動模式，帶領參與者遊玩於作品中，如南台科大開發的3D機關解謎遊戲「調香師」，以特殊渲染風格、搭配音效及動畫運鏡，獲得日本遊戲發行商合作意願；本次活動亦攜手智崴及夢想動畫，運用5G AIoT技術打造「沉浸式飛行模擬座艙」及「3D數位模型掃描」建立數位分身體驗，協助業者於高雄實證場域，開創海外合作商機。

《放視大賞》不只是新秀的舞台，也是產業科技實力的展示台，透過孵化數位關鍵人才，強化產學合作能量，優化數位產業生態，拓銷台灣數位內容進擊國際市場。

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