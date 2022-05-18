數位新秀的鑄造廠　工業局主辦《放視大賞》盛大登場

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經濟部表示，人才是台灣未來發展的關鍵，《放視大賞》是提升國內數位人才國際競爭力的重要推手。今年《放視大賞》邁入第12屆，累計培育超過5000位數位人才、扶植20多家新創團隊，不僅促成5千多萬元產學合作，歷年作品也榮獲國際獎項的肯定，例如2019放視大賞金獎《人生畫廊》獲得Google Play台灣年度最佳遊戲、2020放視大賞優選獎團隊以《八歌浪Pakelang》專輯拿下葛萊美獎殊榮，顯示台灣學生作品已具備國際水準。
今年展區共包含遊戲、動畫影視、元宇宙、主題樂園館、平面及跨領域等6大主題，以AR、VR等虛擬科技、創新設計及即時互動模式，帶領參與者遊玩於作品中，如南台科大開發的3D機關解謎遊戲「調香師」，以特殊渲染風格、搭配音效及動畫運鏡，獲得日本遊戲發行商合作意願；本次活動亦攜手智崴及夢想動畫，運用5G AIoT技術打造「沉浸式飛行模擬座艙」及「3D數位模型掃描」建立數位分身體驗，協助業者於高雄實證場域，開創海外合作商機。
《放視大賞》不只是新秀的舞台，也是產業科技實力的展示台，透過孵化數位關鍵人才，強化產學合作能量，優化數位產業生態，拓銷台灣數位內容進擊國際市場。