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沙塵暴襲擊伊拉克！學校、機場被迫停擺　近萬人呼吸困難

▲伊拉克首都巴格達面臨沙塵暴襲擊，街道出現嚴重橘紅色霧霾，嚴重影響民眾能見度與呼吸道健康。（圖／美聯社／達志影像）
▲伊拉克首都巴格達面臨沙塵暴襲擊，街道出現嚴重橘紅色霧霾，嚴重影響民眾能見度與呼吸道健康。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-18 16:18:322022-05-18 16:25:17

伊拉克最近幾周不斷遭到前所未見的大沙塵暴侵襲，連當地人也稱這是史上最嚴重的一次沙塵暴，嚴重影響能見度與健康。伊拉克政府於16日被迫關閉全國各地機場與學校機構等，首都巴格達天空更是呈現一片橘紅幾乎看不清沙塵以外的建物，而連續襲來的沙塵暴也導致超過9000人因為呼吸問題而住院以及1人死亡。

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位於中東的伊拉克這一個月內連續發生8次沙塵暴，過去幾週，每周至少有一場沙塵暴襲擊伊拉克。在首都巴格達和伊拉克許多南部城市，沙子與塵土所形成的橘紅色霧霾使能見度嚴重降低。根據《路透社》報導，當局於周一宣布關閉部分國立學校和政府辦公室，多個政府部門包括教育部在內宣布放假一天，只留下衛生部門官員持續運作。

▲伊拉克首都巴格達面臨沙塵暴襲擊，街道出現嚴重橘紅色霧霾，嚴重影響民眾能見度與呼吸道健康。（圖／美聯社／達志影像）
▲伊拉克首都巴格達面臨沙塵暴襲擊，街道出現嚴重橘紅色霧霾，嚴重影響民眾能見度與呼吸道健康。（圖／美聯社／達志影像）
衛生部發言人巴德（Saif al-Badr）表示，連續多起巨大的沙塵暴襲擊首都巴格達和南部城市，截至昨日中午全國各地有超過2千人因為呼吸困難需要氧氣被迫送醫治療或住院；伊拉克通訊社（INA）亦指出，由於沙塵暴導致首都巴格達國際機場能見度大幅降低到只有300公尺，機場只能宣布關閉空域並停止所有航班，直到進一步通知，此外納加夫、蘇雷馬尼亞的機場也都因為沙塵暴而關閉。

沙塵暴對伊拉克人來說幾乎是例行事件，平均每3至4天就會發生一次，根據聯合國數據，伊拉克是世界上第5個最容易受到氣候危機影響的國家，嚴重的乾旱和極端溫度使伊拉克夏季難以生存，農田也容易乾涸，加上當地過度開發河川、濫墾森林，導致沙塵暴頻發，近年來伊拉克最高曾創下攝氏52度的高溫紀錄，而當局更警告，未來20年內伊拉克恐怕得面臨一年有272天遭沙塵暴襲擊的日子。
 

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