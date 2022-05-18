鼓勵接種疫苗 購物中心、餐旅業祭打滿3劑享優惠方案

疫情大爆發，各行各業受到衝擊紛祭優惠搶客。台中市大魯閣新時代購物中心推出「打滿3劑疫苗可獲300元購物金」；另外包括日月千禧酒店及王品集團旗下8大品牌等，也分別有打滿3劑住房及內用可享折扣等優惠，希望能鼓勵民眾儘快打滿疫苗，防疫逐步往「如常生活」邁進。
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大魯閣新時代推出的小黃卡優惠活動，即日起至5月底，凡商場會員出示COVID-19疫苗小黃卡或健保快易通健康存摺APP，不限疫苗廠牌，打滿3劑疫苗者，將可一次獲得300元購物金，快速取得館內購物折扣。另可再享有館內16家餐飲品牌的超值回饋，以「喬e歐爸爸」餐廳為例，提供大人用餐，可享兒童免費招待披薩、炸雞吃到飽最划算！
日月千禧酒店也有持小黃卡可享優惠方案，包括住房部分，即日起至6月底，每房至少出示一張打滿三劑疫苗證明，即可享週日至週五一泊一食精緻客房，每房每晚3688元，含饗樂全日餐廳百匯自助式早餐2客。餐飲部分，1F旅覓酒吧可享餐飲外帶88折(不包含Room Service餐點)，或購買3件(含)以上冷凍名菜9折。3F饗樂全日餐廳即日起至6月底的週四~週日午、晚餐時段(週日晚餐暫停營業)，持打滿三劑疫苗證明，可享指定主餐半自助百匯8折優惠。