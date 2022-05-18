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鼓勵接種疫苗 購物中心、餐旅業祭打滿3劑享優惠方案

▲台中大魯閣新時代購物中心推出小黃卡優惠活動，持打滿三劑證明可獲300元購物金。（圖／業者提供）
▲台中大魯閣新時代購物中心推出小黃卡優惠活動，持打滿三劑證明可獲300元購物金。（圖／業者提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-05-18 16:28:50


疫情大爆發，各行各業受到衝擊紛祭優惠搶客。台中市大魯閣新時代購物中心推出「打滿3劑疫苗可獲300元購物金」；另外包括日月千禧酒店及王品集團旗下8大品牌等，也分別有打滿3劑住房及內用可享折扣等優惠，希望能鼓勵民眾儘快打滿疫苗，防疫逐步往「如常生活」邁進。

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大魯閣新時代推出的小黃卡優惠活動，即日起至5月底，凡商場會員出示COVID-19疫苗小黃卡或健保快易通健康存摺APP，不限疫苗廠牌，打滿3劑疫苗者，將可一次獲得300元購物金，快速取得館內購物折扣。另可再享有館內16家餐飲品牌的超值回饋，以「喬e歐爸爸」餐廳為例，提供大人用餐，可享兒童免費招待披薩、炸雞吃到飽最划算！

▲王品集團8大品牌即日起至6月底，持打滿三劑證明，內用可享88折優惠。（圖／王品集團提供）
▲王品集團8大品牌即日起至6月底，持打滿三劑證明，內用可享88折優惠。（圖／王品集團提供）
王品集團表示，目前全台完成三劑疫苗施打者，約有1千5百萬人左右，與前兩劑相比仍有落差。為配合政府鼓勵三劑打滿、保護自己也保護他人，王品集團祭出「安心專案」，也就是為讓消費者聚餐「卡安心」，旗下西堤、藝奇、陶板屋、聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、嚮辣等8大品牌，即日起至6月底消費可享88折，另夏慕尼即日起至5月31日，凡至餐廳用餐出示接種三劑證明，消費兩客套餐即招待價值1,200元的波士頓龍蝦乙隻。

▲日月千禧酒店出示證明，購買3件(含)以上冷凍名菜可享9折優惠。（圖／日月千禧提供）
▲日月千禧酒店出示證明，購買3件(含)以上冷凍名菜可享9折優惠。（圖／日月千禧提供）
日月千禧酒店也有持小黃卡可享優惠方案，包括住房部分，即日起至6月底，每房至少出示一張打滿三劑疫苗證明，即可享週日至週五一泊一食精緻客房，每房每晚3688元，含饗樂全日餐廳百匯自助式早餐2客。餐飲部分，1F旅覓酒吧可享餐飲外帶88折(不包含Room Service餐點)，或購買3件(含)以上冷凍名菜9折。3F饗樂全日餐廳即日起至6月底的週四~週日午、晚餐時段(週日晚餐暫停營業)，持打滿三劑疫苗證明，可享指定主餐半自助百匯8折優惠


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