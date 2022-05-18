數位有線電視頻道編碼變革 未來可能改為「2+3」碼
國家通訊傳播委員會於今（18）日第1015次委員會決議，考量「數位有線電視頻位區塊化及編碼機制」牽涉政策上之重大興革，且影響層面廣泛、攸關人民權益，為周延衡酌相關建議及想法，並強化利害關係人之參與過程，NCC提出兩個方案；另外，中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會（衛星公會）亦提供「2碼+3碼，共好五贏」方案供各界參考，預定於5月下旬召開公聽會廣徵各界意見。
NCC說明，自有線電視全面數位化後，可供播送之頻道數量大量增加，然現行頻道區塊卻仍承襲過去類比時代形成之二位數頻道區塊規劃，致使特定頻道屬性區塊日益壅塞，據此，如何改善頻位編碼及分類機制為該會積極關注之議題。經參考相關委託研究，併參採國內整體視訊產業現狀、消費者收視權益等，NCC研議「數位有線電視頻位區塊化及編碼機制」，並已於今年1月至4月間召開6場徵詢座談會，就方案對於產業現況之影響、技術可行性與現行管制法規等實務，徵詢各相關領域專家學者、公民團體、有線電視業者及頻道業者意見。
為顧及消費者權益與收視習慣，NCC針對「數位有線電視頻位區塊化及編碼機制」設計過渡期等配套措施規劃，並將於公聽會就三個方案，包括甲案採前100頻道實體雙載並存、乙案採前
100頻道虛擬雙載，期以漸進、溫和方式減低衝擊；以及另外衛星公會所提出之「2碼+3碼，共好五贏」方案，納入公聽會議題討論。
NCC表示，基於產業發展、市場競爭，以及在促進通訊傳播健全發展下，兼顧保障公共利益及消費者權益等考量，為使本政策能更為周延審慎、具體精進，特召開公聽會博徵眾議、凝聚共識，以作為監理政策規劃之參考。