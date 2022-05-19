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鎖定中國異議與民運人士　4中國特工1美公民涉情蒐

▲美國對4名中國情報官員提出指控，這4人遭控協助一名美國公民對中國著名異議人士進行情蒐。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國對4名中國情報官員提出指控，這4人遭控協助一名美國公民對中國著名異議人士進行情蒐。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-05-19 12:05:41

（中央社紐約18日綜合外電報導）美國今天表示已對4名中國情報官員提出指控，這4人遭控協助一名美國公民對中國著名異議人士進行情蒐。

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綜合法新社和路透社報導，紐約檢察官透過聲明表示，這5人共謀讓中國異議人士、民主運動人士和人權領袖噤聲。

這名美國公民是73歲的王書君，他是在中國出生、住在紐約的知名學者，他在今年3月間因涉嫌擔任中國政府代理人遭到逮捕。

日期標註為17日的起訴書指控王書君利用自己成立的民主組織「暗中蒐集知名運動人士和人權領袖的資訊」。

聯邦檢察官表示，王書君將這些資訊轉交給他在中國國家安全部的「處理者」：賀鋒、紀杰、李明和呂可清。

布魯克林檢察官表示，這幾名特工指示王書君鎖定香港民運人士、台獨倡導者，及支持維吾爾及西藏的人士為目標。

根據司法部聲明，王書君「利用加密訊息應用程式和電子郵件，以及在中國會面期間」將消息傳遞給這4人。

若遭定罪，王書君將面臨20年徒刑。他的4名共同被告仍然在逃。

王書君3月17日遭到逮捕，紐約東區聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）分別在另外3起案件中提出指控。

其中一起案件中，59歲的中國國家安全部特工林啟明遭控串謀騷擾一名國會候選人，此人是1989年天安門廣場支持民主示威運動的學運領袖。

在另一起案件中，62歲的劉藩、49歲的齊布里斯（Matthew Ziburis）和40歲的孫強遭控密謀擔任中國政府的代理人。

檢察官皮斯說：「在美的中國公民支持民主信仰和言論，導致中華人民共和國政府威脅他們的人身安全和自由。今天的起訴書揭露並擾亂了這種行為。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110519

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