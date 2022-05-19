異常乳汁分泌恐致不孕！　當心「高泌乳激素血症」惹禍

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根據定義，所謂不孕症是指婚後有正常性行為、每週維持２-３次的頻率、沒有採取任何避孕措施，超過一年以上卻仍然沒有懷孕跡象者。
高業民指出，在台灣適孕年齡的已婚婦女，約有15%有不孕症的困擾，其中荷爾蒙分泌異常是主因之一。但女性「泌乳激素」若是過度分泌，會增加乳汁分泌，同時抑制雌激素生成和排卵，這也是為何「高泌乳激素血症」導致不孕的主因。
乳汁分泌異常、月經失調 應儘速就醫診治
「高泌乳激素血症」可以依照原因分為生理性及病理性兩種。生理性包含壓力、乳房刺激、性交、辛辣或油膩的飲食。病理性則有藥物性、甲狀腺性、腎上腺性和泌乳激素瘤等；例如有些藥品可能引起高泌乳激素血症的副作用，像是精神安定劑、抗憂鬱藥、促進腸胃蠕動的藥品等。
高業民提醒，目前臨床上也建議，女性若是在未懷孕也未哺乳的情況下，卻有乳汁分泌並且合併月經失調，即應該懷疑可能罹患「高泌乳激素血症」，應儘早就醫治療改善。
「巴胺致效劑」改善治療 務必諮詢醫師
若確診為高泌乳激素血症，可使用多巴胺致效劑（Dopamine agonist）來治療，目前健保核准的藥品，有Bromocriptine和Cabergoline兩種，這類藥品可能導致的副作用主要是噁心嘔吐、消化不良、便祕及血壓降低、頭暈等。Cabergoline因為對多巴胺受體的結合度高，臨床上見到的副作用較少，同時因為使用頻率每週只需服用一到二次，對於不想頻繁服用藥物的民眾也是優點之一。
高業民指出，若有懷孕計畫或是高血壓患者，務必向醫師諮詢是否需要停用藥品，避免影響胎兒安全，或是造成血壓波動異常。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53789
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