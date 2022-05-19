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布林肯二度挺台參與WHA　江啟臣分析聲明稿差別

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日透過聲明表示，支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日透過聲明表示，支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。（圖／美聯社／達志影像）

記者羅婉庭／台北報導

2022-05-19 13:32:122022-05-19 13:33:50

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日透過聲明表示，支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。對此，立法院國防外交委員會召委江啟臣今（19）日表示，美國在挺台加入國際組織及兩岸議題上採取一致戰略方向，支持參與國際體系，同時也致力於避免台海衝突升高。

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世界衛生大會（WHA）將於22日登場，布林肯與美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）都表達，美國強烈支持世界衛生組織（WHO）以觀察員的身分邀請台灣參與WHA。

江啟臣分析，與去年相較，這次美國力挺台灣參加WHA的聲明，在文末特別提及一中政策、台灣關係法、美中三公報和六項保證，以及支持台灣加入不需國家地位的國際組織之內容。另外在聲明發布的同日，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也在和中共外事辦主任楊潔篪的電話會議裡，表達關切北京對台海的挑釁舉動時，重申前述一中政策的內容。

江啟臣說，由此可見，美國在兩岸議題上，仍然採取一致的戰略方向，支持台灣有意義的參與國際體系，但也致力於避免台海衝突升高，保持兩岸關係的和平穩定。

江啟臣表示，他高度肯定並感謝布林肯連續2年發表支持台灣參與WHA的聲明，防疫不分國界，讓台灣進入全球防疫與公衛體系，更大程度參與國際公衛體系，絕對有助於實現全人類的衛生安全目標，而各國的防疫經驗和資訊共享，相信也有助台灣以更低的代價度過當前Omicron病毒的威脅。

同時，江啟臣也呼籲北京當局，應當正視台灣人民的健康安全和參與國際體系的權利，病毒不分政治，近期兩岸都面臨到嚴峻的疫情威脅，值此時刻，更應從人道、民本和全球公衛的角度，正面看待台灣參與WHA的意義。

布林肯在聲明中指出，邀請台灣以觀察員身分參與WHA，能體現WHO盼以包容性方式建立國際衛生合作、「全民均健（Health for All）」的承諾。他也提到，台灣在全球衛生界中是能幹又負責的成員，在疫情間展現的韌性以及強健經濟都能為WHA討論帶來可觀價值。

外交部發言人歐江安對此回應，感謝在美國的領導下，美國領銜結合理念相近國家，協助擴大台灣參與WHO，我國政府會持續推動參與WHA以及WHO的相關會議機制與活動，以及其他國際組織，捍衛台灣人民健康權利。

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日透過聲明表示，支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。（圖／翻攝自國務院網站）
▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）透過聲明支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會。（圖／翻攝自國務院網站）

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