布林肯二度挺台參與WHA　江啟臣分析聲明稿差別

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江啟臣分析，與去年相較，這次美國力挺台灣參加WHA的聲明，在文末特別提及一中政策、台灣關係法、美中三公報和六項保證，以及支持台灣加入不需國家地位的國際組織之內容。另外在聲明發布的同日，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也在和中共外事辦主任楊潔篪的電話會議裡，表達關切北京對台海的挑釁舉動時，重申前述一中政策的內容。
江啟臣說，由此可見，美國在兩岸議題上，仍然採取一致的戰略方向，支持台灣有意義的參與國際體系，但也致力於避免台海衝突升高，保持兩岸關係的和平穩定。
江啟臣表示，他高度肯定並感謝布林肯連續2年發表支持台灣參與WHA的聲明，防疫不分國界，讓台灣進入全球防疫與公衛體系，更大程度參與國際公衛體系，絕對有助於實現全人類的衛生安全目標，而各國的防疫經驗和資訊共享，相信也有助台灣以更低的代價度過當前Omicron病毒的威脅。
同時，江啟臣也呼籲北京當局，應當正視台灣人民的健康安全和參與國際體系的權利，病毒不分政治，近期兩岸都面臨到嚴峻的疫情威脅，值此時刻，更應從人道、民本和全球公衛的角度，正面看待台灣參與WHA的意義。
布林肯在聲明中指出，邀請台灣以觀察員身分參與WHA，能體現WHO盼以包容性方式建立國際衛生合作、「全民均健（Health for All）」的承諾。他也提到，台灣在全球衛生界中是能幹又負責的成員，在疫情間展現的韌性以及強健經濟都能為WHA討論帶來可觀價值。
外交部發言人歐江安對此回應，感謝在美國的領導下，美國領銜結合理念相近國家，協助擴大台灣參與WHO，我國政府會持續推動參與WHA以及WHO的相關會議機制與活動，以及其他國際組織，捍衛台灣人民健康權利。