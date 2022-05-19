突然雙手腳麻又無力？　小心「格林-巴利症候群」奪命

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安南醫院神經內科邱于禎醫師表示，格林-巴利症候群是一種因免疫系統侵犯周邊神經而造成神經發炎的一種急性病變，是一種相當罕見疾病，較常出現在健康的年輕人或長者身上。發病原因可能跟一些病毒感染有關，發病前可能會有腹瀉、發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等症狀，也有可能會出現在疫苗注射後及手術或重大疾病之後。
格林-巴利症候群 嚴重恐須插管
格林-巴利症候群會侵犯身體的運動、感覺及自主神經系統，典型發病症狀為漸進式的雙側手腳麻木無力，也可能會有複視、顏面神經麻痺、口齒不清等症狀，較嚴重者也可能會讓病情進展到吞嚥困難、呼吸窘迫，甚至需要插管的情況也是可能的。
治療後可改善 少數有後遺症
邱于禎醫師指出，目前臨床診斷方式為電生理檢查與檢驗腦脊髓液，治療方式包含血漿置換術與靜脈注射免疫球蛋白，雖然病人治療後大都可改善或痊癒，但仍有部分患者仍會遺留神經後遺症，嚴重者還可能會死亡，死因多為呼吸衰竭、敗血症、肺栓塞與自律神經失調，因此不可小覷格林-巴利症候群。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53771
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