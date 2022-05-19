Bugatti Chiron Super Sport拉馬力，1600匹多到滿出來！(影片)

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這回上馬力機實測馬力給大家看的主角是當今量產最速車Bugatti Chiron Super Sport，在2019年以單趟304mph〈490.484km/h〉寫下經認證的世界最速紀錄，擁有1600PS最大馬力與1600Nm最大扭力，既然都已是王者，和須再o明什麼？但Bugatti自推出Veyron以來，就對外保證，每一輛出廠的Bugatti都可以紮實地輸出原廠公布之馬力數值，且為達到此承諾，每輛Bugatti跑車的實際馬力大多都會超過原廠公布數值，所以過去也陸續有不少單位進行實測，似乎還沒有出現過漏氣、未達數值的狀況。
然而這回Bugatti依然將Chiron Super Sport架上馬力機進行馬力實測，而馬力機巨大的滾輪，可模擬車輛在道路行駛時的滾動阻力等狀況，當Chiron Super Sport測試時的模擬車速420km/h時，輪胎每秒轉動的次數會達50次，胎面接觸點所承受的重力加速度達4,000個G，機組的控制閥門的重量也會從18.3公斤增加到55公斤左右。
馬力測試機有助於開發團隊模擬各種環境下，車輛行駛所會遇到的各種阻力型態，是車輛進行性能驗證、負載模擬與加速能力的重要一環，同時，還可以獲取排放與燃油消耗等相關數據。
馬力測試機中滾輪，單組重達3.5噸，旋轉質量達720公斤，相當於車輛的現實重量，每個滾輪的最大致動功率達1200kW，可模擬車速高達480km/h後，還可以讓車輛安全的制動至停止，即便量產市售的Chiron Super Sport，在安全考量下，將極速降至440km/h，它仍是唯一能將馬力測試機推向極限的量產車。
為讓Bugatti旗下的性能巨獸能在馬力機上安全測試，Bugatti還與馬力機廠商共同開發了特殊的車輛固定系統，Bugatti跑車的碳纖維車體結構下方設有四組獨立轉接模組，可透過20個高強度螺絲釘直接將車牢牢地固定在測試機台上，每個固定模組亦會以交錯的強硬鍊條與地板的固定結構相連，鍊條本身可承受24噸的牽引力，最後在車尾還以兩台特殊固定帶固定，以確保輪胎與機組滾輪能隨持保持穩定接觸。
最終Chiron Super Sport在馬力機上測出了1618PS的最大馬力數值，Bugatti為讓Chiron Super Sport可以紮紮實實地跑到440km/h的安全極速，除了將每輛車的馬力輸出調整至至少要有1,600ps外，全車也做了空氣動力、懸吊設定與轉向系統等整體優化，在速度與行駛安全間取得最佳平衡，畢竟這一輛跑車基本建議售價是320萬歐元起，當然不能有任何馬虎，目前Chiron Super Sport已進入手工產線生產，陸續交付予車主。