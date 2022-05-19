COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

胃腸用藥納居家常備藥　經常服用好嗎？

胃腸用藥納居家常備藥　經常服用好嗎？
胃腸用藥納居家常備藥　經常服用好嗎？

健康醫療網

2022-05-19 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】因應新型冠狀病毒台灣疫情升溫，藥師公會全聯會已在日前公布居家照護的6種常備藥物，除了解熱止痛藥（乙醯胺酚）、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、電解質補充劑、維生素B和C外，腸胃藥亦名列在指定居家常備藥品品項之一，由此可見腸胃用藥除了在一般日常生活中不可或缺外，在疫情中亦扮演著一定重要性的角色。

我是廣告 請繼續往下閱讀
胃藥  減低胃酸對胃傷害

臺北市立聯合醫院陽明院區藥劑科藥師張仁銘說，胃藥主要作用為提高胃酸的PH值，減低胃酸分泌，以及保護胃黏膜細胞，藉此減低胃酸對胃部的傷害。

另外，除了醫師、藥師指示用藥以及成藥外，還有一部分的胃藥必須醫師以處方箋開立，這些胃藥對於一些胃部疾病一樣有很好的上述保護胃部效果。

過度依賴胃藥　治標不治本

很多民眾在領用胃藥的時候，常會詢問藥師胃藥吃太多會不會傷胃？事實上，胃藥既然是保護胃酸對胃部的傷害，它當然不至於對胃部產生額外的刺激性；但胃藥也不是長期使用就一定沒有問題，如果過度依賴胃藥的使用，可能因此忽略胃部本身的一些嚴重疾病，反而延誤真正病情的治療。

平時養成良好生活　維持腸胃正常機能

張仁銘藥師表示，腸胃部的常見疾病，除先以藥物緩解初期症狀之外，基本上還是建議平常就應該養成良好的飲食及清潔習慣、培養定期運動的健康生活，甚至是穩定的情緒都有助於腸胃的機能正常，不過假使腸胃道不舒服已經持續了兩三天或以上，務必及早就醫，不如此才不至於小病拖成大病，輕症拖成重症，造成病情擴大情況。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53772

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

愛愛太激烈！小情侶用力過猛GG了　「啪一聲」下秒跑醫院

突然雙手腳麻又無力？　小心「格林-巴利症候群」奪命

外科名醫江坤俊確診！「造成大家困擾」　致歉病患惹心疼

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
您認為張善政是最適合代表國民黨參選桃園市長的人選嗎？

您認為張善政是最適合代表國民黨參選桃園市長的人選嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀