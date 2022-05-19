胃腸用藥納居家常備藥　經常服用好嗎？

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臺北市立聯合醫院陽明院區藥劑科藥師張仁銘說，胃藥主要作用為提高胃酸的PH值，減低胃酸分泌，以及保護胃黏膜細胞，藉此減低胃酸對胃部的傷害。
另外，除了醫師、藥師指示用藥以及成藥外，還有一部分的胃藥必須醫師以處方箋開立，這些胃藥對於一些胃部疾病一樣有很好的上述保護胃部效果。
過度依賴胃藥 治標不治本
很多民眾在領用胃藥的時候，常會詢問藥師胃藥吃太多會不會傷胃？事實上，胃藥既然是保護胃酸對胃部的傷害，它當然不至於對胃部產生額外的刺激性；但胃藥也不是長期使用就一定沒有問題，如果過度依賴胃藥的使用，可能因此忽略胃部本身的一些嚴重疾病，反而延誤真正病情的治療。
平時養成良好生活 維持腸胃正常機能
張仁銘藥師表示，腸胃部的常見疾病，除先以藥物緩解初期症狀之外，基本上還是建議平常就應該養成良好的飲食及清潔習慣、培養定期運動的健康生活，甚至是穩定的情緒都有助於腸胃的機能正常，不過假使腸胃道不舒服已經持續了兩三天或以上，務必及早就醫，不如此才不至於小病拖成大病，輕症拖成重症，造成病情擴大情況。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53772
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