▲ 首間綠電營運門市！Gogoro 桃園中華都會概念店 5/21 新開幕

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Gogoro 桃園中華都會概念店每年的電力需求約為 30 萬度，將設定 100 % 綠能供電為銷售之外的營運目標，透過經濟部能源局核可之再生能源售電業者（配合的是天能綠電、陽光伏特家和富威電力等再生能源售電業者），以再生能源轉供與再生能源憑證方式達成 100% 綠電使用，未來 Gogoro 將規劃更多的綠電營運門市及落實更多綠電的應用場景。





即日起試營運 規劃於 5/21 正式開幕





全新 Gogoro 桃園中華都會概念店提供開闊明亮的新車展示區及客戶休息區，展示空間陳設 Gogoro 全系列車款；客休區運用淺色木紋的暖系材質，營造出讓客人感到放鬆與自在的休憩氛圍。





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除了導入綠電營運外，Gogoro 桃園中華都會概念店迎來全台首間的 Gogoro Café 店中店，極簡自然的設計風格，輔以明亮的白色基調，帶給客人舒適、輕鬆的感覺，在欣賞 Gogoro 新車之餘，還能夠在店裡品嘗由專業咖啡師沖泡的咖啡。Gogoro Café 將不定期的與知名甜點品牌合作，推出快閃嚴選點心小食。





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寬敞舒適的店內空間也規劃成為日後車主聚會的新據點，車主可透過門市官網預約使用共享空間舉辦活動，咖啡搭配甜品，分享彼此的騎旅生活。為歡慶 Gogoro 桃園中華都會概念店開幕，5/21 起至 5/29，到 Gogoro 桃園中華都會概念店的 Gogoro Café 購買任一飲品可享買一送一的優惠。





1+1 超實載優惠方案贈親子安全帽 購車還可選「銅板入手」方案





凡於 5/31 前購買 Gogoro VIVA XL 及 Gogoro VIVA MIX 系列指定車款，除可享中央及地方政府補助最高 $27,300 元，還加送 1 大 1 小安全帽乙組 (款式隨機出貨、價值最高 $17,980 元，數量有限送完為止) 。





為讓民眾資金運用更加彈性，全新「Gogoro 睿智選」購車方案超值登場，以最低日付 $36 元即可銅板入手，指定車款還可首半年免付，再加上低分期還款，前 36 期只需攤分 50% 車價及總貸款金額利息，剩餘 50% 車價尾款及利息則可選擇再分期或一次付清，再加上政府高額補助。



