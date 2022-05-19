老花眼怎麼辦？如何保養？會得其他眼疾嗎？眼醫教用眼關鍵！

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曾柏宸醫師表示，老花眼是個正常的老化過程，有如變焦鏡頭調節視野的水晶體，隨年齡增長，人人都可能出現的功能無法正常使用的情況，近的東西將會看不清楚，需要配戴適合的眼鏡輔助視覺。
雖然老花眼是個正常的老化現象，但並非沒有近視就不會老花，相反的，原本年輕時的視力越好，出現老花眼的時間點可能就越早。醫師表示，水晶體主要透過睫狀肌調節來看近物，近視者只要將近視眼鏡脫下來就可以在幾乎不需要睫狀肌輔助的狀況下看近物。相對的，視力０度的正視眼、或遠視的族群，平時遠距離視力良好，但是老化之後需要比近視者花費更多的力氣才能看清近物，尤其遠視度數越深的人會需要睫狀肌更多的調節力，因此老花眼症狀也會相對更為明顯。而老花眼除了看近的東西會較為吃力以外，曾柏宸醫師也指出，其他症狀也可能會出現疲勞、眼痛、頭痛等情況。
不過，民眾也不必為了延緩老花眼而想辦法讓自己近視，畢竟只是個老化過程而不是眼疾，且不會提升或演變成其他青光眼、白內障、黃斑部病變等眼疾，其他眼疾是視個人保養及用眼習慣而定，若讓自己近視、高度近視，反而可能提升其他眼疾的風險，本末倒置。
老花眼無可避免也無法延緩。醫：重點在後續眼部保養。
曾柏宸醫師表示，老花眼難以避免，且也無法透過飲食、運動等延緩老化，應對的重點會著重在老花眼之後的用眼之道。
正如前述，老花眼不只是看近的吃力，也可能出現其他不適，因此保養方向會著重在避免眼睛持續疲勞。除了盡量避免近距離閱讀、看字體太小的文字，以及配戴適合的老花眼鏡之外，也建議盡可能減少使用3C產品，3C產品和一般的紙本有所不同，本身就是個發光體，更會加劇眼睛的疲勞，上述症狀也會較容易出現、更為明顯。若真的難以避免3C產品，建議至少每20分鐘就看看6公尺以外的遠方20秒左右，讓眼睛得以休息。
老花眼有辦法治療嗎？醫：可與眼科醫師討論。
雖說老花眼透過良好的用眼方式，民眾大多可與老花眼和平共處，不過曾柏宸醫師表示，其實現在也有治療老花眼的方式，但對於眼部的整體效益還不高。另外，國外也有新上市有助睫狀肌收縮、幫助水晶體調節的眼藥水，雖然不是直接根除老花眼的問題，但也是有所幫助。而國內也有透過白內障治療更換為多焦點人工水晶體的方式治療老花眼。
曾柏宸醫師說明，到了有老花眼的年紀，民眾也常見出現白內障，兩者沒有因果關係，白內障是個常見眼疾，置之不理可能失明，不過治療成功機率相當高，而治療方式就是將水晶體更換成人工水晶體，正好與老花眼的主要問題一樣，有機會一舉兩得，因此也可以是個選擇可與醫師討論。
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