防疫險沒複保險問題！保險局長施瓊華：完全是核保篩選

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對於有些保險公司主張只能承保一張，她認為，這部分應該是保險公司基於風險控管做的核保綜合評估的結果，有些公司考量公司風險胃納量，所以會在這時機去評估自己對防疫保單接受量還有多少，現在採取的措施是「核保前的核保程序」，這不是複投保，也沒有重複投保問題，「完全是核保篩選」。
至於富邦產險的爭議，周一已請富邦產險說明了解其狀況，富邦產險也在周二對外說明核保政策，對於已收取保費部分，也放寬承保。對於之前的爭議，金管會也發函給富邦產險，他們也都有回應，至於其他各保險公司採取核保評估部分，金管會也要求把各公司要將核保政策對外說明清楚。
另外，兆豐產險也在今日公告若經查詢在兆豐產險或同業已投保有效的防疫商品，將予以婉拒承保，若經公司核保審核通過者，將會進行承保發單作業。施瓊華說明，兆豐產險目前的核保政策是針對防疫保單採取限保一張，只會承擔一張防疫險，但因該公司疫苗險僅承保接種後不良事件及喪葬費用補償給付，並未有突破性感染再確診，因此並不會將兆豐產險疫苗險納入防疫險的核保評估中。
對於部分產險公司將疫苗險也列進去，施瓊華指出，主要是綜合險，保障範圍不僅有疫苗接種不良事件、喪葬費用補償，還有突破性感染，也就是注射疫苗後仍確診，這部分涉及確診保險金或治療費用，與原先防疫險的理賠項目一致，部分公司才會合併綜合評估，希望把資源給尚未投保防疫險的人。