填扣款同意書不代表保單生效 保險局長：核保後才會扣款
針對防疫險扣款續保爭議，金管會保險局長施瓊華今（19）日表示，新承保案件會提供刷卡單及帳戶扣款同意書，但也要等到核保後才會扣款，繳現金也是核保後才入帳，要保書才會生效。至於續保案件，若續保通知上有寫「保留核保權利」，保險公司就會先進行核保，有些通知沒有寫這些，保戶只要同意就生效，因此還是要看續保通知怎麼寫。她 也強調，保險契約成立前，保險公司本就可進行核保篩選，這是商業保險常做的模式。
施瓊華說明，實務上如果是新承保案件，就是以投保的要保書為準，如果已投保第二年續保，就會收到續保通知，產險因是1年期保單，不像壽險是保證續保，首次承保跟第二年續保時，保險公司可以做核保篩選，不只是考慮買過幾張，也包含對要保書內容審視等。
就新投保案件來說，她表示，保險公司會給刷卡單或帳戶扣款同意書，等核保通過後才會扣款，若是收現金是預收概念，也是等核保通過後，現金才會入帳，要保書才會生效，但也可能核保過程發現是不符合保險公司要的客戶，像是已投保3張或買的額度高，超過保險公司可承受的風險胃納，就會有很多核保考量，核保後才會扣款
至於續保通知有兩種，施瓊華解釋，一種續保通知發出去後，只要保戶同意就生效，另一種則是續保通知上有寫「保留核保權利」，在同意續保後，保險公司要進行內部核保，因此，就要看續保通知上是怎麼寫。
她強調，只要保險契約成立前，保險公司都可以進行核保篩選，這是商業保險常做的模式，這次事件因爆量，保險公司核保作業較緩慢，富邦產險也已同意錢收進來的就核保，若還有個案爭議，可以提供資料給金管會，會再向保險公司查明，業務員承諾是否影響客戶投保權益這部分，也會轉請保險公司進行個案了解。