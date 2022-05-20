特企／沙發先生北歐風家具　打造異國情調居家氛圍

近一個月來疫情屢屢破萬，許多人期待已久的出國旅遊似乎又更加遙不可及。雖然無法出國，但專家建議可以透過改造居家氛圍，讓身在家中也有出國度假的感受，民眾只要變換家中的軟裝風格，在家就能感受異國情調，滿足暫時不能出國的遺憾。尤其近年來以原木及灰色調為主的北歐風家具十分受到民眾歡迎，簡約百搭，不必大費周章改動房屋裝潢，也能讓整體風格煥然一新。
擁有35年沙發製造經驗的專家Paul Yang建議，民眾在選擇北歐風家具時應掌握原木元素、灰色系、線條簡約等要點，尤其沙發作為客廳中占比最大的家具，在挑選時更可用以上北歐風元素作為依據，只要在家中擺上一組北歐風沙發，就能輕易打造簡約有質感的北歐居家風格。其他家具如茶几、餐桌椅等，若能按照上述要點搭配，家中的風格會更加有一致性，北歐風格也更加明確。
沙發專家Paul Yang推薦由台灣沙發工廠直營的「沙發先生家居」，擁有多款設計感十足、現代又時尚的北歐風沙發，尺寸、顏色、布料、軟硬度皆可客製化，讓民眾自由搭配出最符合自己心意的北歐風沙發。價格公開透明，讓消費者不必費心議價，同時還提供沙發主結構5年保固，品質安心有保障。除沙發外，沙發先生家居還有茶几、餐桌椅等北歐風家具，民眾可在此一次購入所有家具，打造極具異國情調的北歐風家居。
想要打造北歐居家風格，只要掌握幾項重要元素，選對家具，就能為家增添異國氛圍，不必出國也能營造度假感受。
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