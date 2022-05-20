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增強免疫力！精準補充「這元素」擬定未來抗疫大戰略

▲維生素D缺乏者感染新冠病毒的風險增加77%，這很可能與補充維生素D可以增強免疫力並減少發炎反應有關！(圖/shutterstock)
▲維生素D缺乏者感染新冠病毒的風險增加77%，這很可能與補充維生素D可以增強免疫力並減少發炎反應有關！(圖/shutterstock)

生活中心/綜合報導

2022-05-20 17:00:00

隨著國內疫情確診數逐日攀升，與病毒共存已成為國人未來大戰略，在許多確診案例中雖不乏輕症或無症狀患者，但痊癒後的長新冠（Long Covid）問題，始終讓人膽戰心驚，因此平時攝取均衡營養維持身體免疫力可得提早部署，中研院特聘研究員潘文涵教授指出，國外研究相較於血液中維生素D濃度足夠的人，維生素D缺乏者感染新冠病毒的風險增加77%，這很可能與補充維生素D可以增強免疫力並減少發炎反應有關！

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根據統計，至少有2成以上國人維生素D偏低，其中又以30-40歲的青壯年族群，檢驗後約有高達4成維生素D不足，而像是都市居民、教育程度較高、女性、戶外活動較少，皆是常見缺乏維生素D的高危險群。有研究顯示，維生素D缺乏與多種急慢性疾病有關，包括兒童齲齒、牙周炎、自體免疫性疾病、心血管疾病、癌症、第2型糖尿病和神經系統疾病等。

普遍國人維生素D攝取不足，除了生活型態影響，更與「觀念」有關！在於多數人往往低估了維生素D的重要性，事實上，維生素D又稱「陽光維他命」，過去，維生素D最為人熟知的功能是協助調節體內鈣平衡及幫助鈣質吸收，使骨骼強健、避免骨質疏鬆，但近兩年應用於新冠肺炎疫情間的臨床研究更證實，維生素D與新冠肺炎罹患率和預後好壞有著密切關西。因此建議民眾平時可藉由攝取蛋黃、魚類、魚肝油、添加維生素D的奶類或食用膳食補充劑。

專科醫師陳哲信指出，維生素D分成D2與D3兩種類型，其中D3稱為膽鈣化醇（cholecalaiferol），大部分為動物來源如從羊毛提取的羊毛脂，也可以由人體觸到陽光中特定波長的紫外線自行製造，促進自身維生素 D3 合成，而維持體內維生素D穩定含量，維生素D3比維生素D2更有效率。

▲專科醫師陳哲信指出，維生素D分成D2與D3兩種類型，而維持體內維生素D穩定含量，維生素D3比維生素D2更有效率。(圖/shutterstock)
▲專科醫師陳哲信指出，維生素D分成D2與D3兩種類型，而維持體內維生素D穩定含量，維生素D3比維生素D2更有效率。(圖/shutterstock)
不過維生素D可不是多多益善，根據衛福部建議，成人可補充的維生素 D 攝取量依照年齡層有所不同，上限攝取量每日不超過 2000IU 為基準。例如50歲以下是400IU，51歲以上是600IU，懷孕哺乳婦女為400IU。而以一顆高單位800IU為針對國人維生素D營養狀態來說是最安全又有效益的補充建議，一顆即可補足各年齡層及族群的補充需求。

陳哲信醫師也提醒，挑選市售維生素D3保健品也得注意，該產品是否符合萃取自高純度中鏈三酸甘油酯精萃羊毛脂，像是來自瑞士的大廠DSM，打造出的高營養價值維生素原料，取自天然羊毛脂萃取的的維生素D3，其每單位原料含有的維生素D量，是維生素D2的12.5倍以上，小小一顆即可達到高單位補充需求。

有效率補充正確的維生素D，不必再擔心平常日曬不足而缺乏，也免於日曬又兼顧防曬所帶來的事倍功半，因此選擇補充品相較為安全又速效的方式。但陳哲信醫師也建議，維生素D屬於脂溶性維他命，在飯後補充的吸收度和生物利用率會更佳。另外維生素D適量補充才正確，如果有特殊的需求，建議可以先檢驗血液中維生素D的濃度，且和專業醫師討論後，再決定是否需加量補充。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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