增強免疫力！精準補充「這元素」擬定未來抗疫大戰略

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普遍國人維生素D攝取不足，除了生活型態影響，更與「觀念」有關！在於多數人往往低估了維生素D的重要性，事實上，維生素D又稱「陽光維他命」，過去，維生素D最為人熟知的功能是協助調節體內鈣平衡及幫助鈣質吸收，使骨骼強健、避免骨質疏鬆，但近兩年應用於新冠肺炎疫情間的臨床研究更證實，維生素D與新冠肺炎罹患率和預後好壞有著密切關西。因此建議民眾平時可藉由攝取蛋黃、魚類、魚肝油、添加維生素D的奶類或食用膳食補充劑。
專科醫師陳哲信指出，維生素D分成D2與D3兩種類型，其中D3稱為膽鈣化醇（cholecalaiferol），大部分為動物來源如從羊毛提取的羊毛脂，也可以由人體觸到陽光中特定波長的紫外線自行製造，促進自身維生素 D3 合成，而維持體內維生素D穩定含量，維生素D3比維生素D2更有效率。
不過維生素D可不是多多益善，根據衛福部建議，成人可補充的維生素 D 攝取量依照年齡層有所不同，上限攝取量每日不超過 2000IU 為基準。例如50歲以下是400IU，51歲以上是600IU，懷孕哺乳婦女為400IU。而以一顆高單位800IU為針對國人維生素D營養狀態來說是最安全又有效益的補充建議，一顆即可補足各年齡層及族群的補充需求。
陳哲信醫師也提醒，挑選市售維生素D3保健品也得注意，該產品是否符合萃取自高純度中鏈三酸甘油酯精萃羊毛脂，像是來自瑞士的大廠DSM，打造出的高營養價值維生素原料，取自天然羊毛脂萃取的的維生素D3，其每單位原料含有的維生素D量，是維生素D2的12.5倍以上，小小一顆即可達到高單位補充需求。
有效率補充正確的維生素D，不必再擔心平常日曬不足而缺乏，也免於日曬又兼顧防曬所帶來的事倍功半，因此選擇補充品相較為安全又速效的方式。但陳哲信醫師也建議，維生素D屬於脂溶性維他命，在飯後補充的吸收度和生物利用率會更佳。另外維生素D適量補充才正確，如果有特殊的需求，建議可以先檢驗血液中維生素D的濃度，且和專業醫師討論後，再決定是否需加量補充。
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