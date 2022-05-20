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這韓星高又帥「公司沒下禁愛令」！喊：人生不是只有工作

▲26歲金永大身高185公分，有張帥氣臉龐，公司很放心不施予禁愛令束縛他。（圖／愛奇藝國際站）
▲26歲金永大身高185公分，有張帥氣臉龐，公司很放心不施予禁愛令束縛他。（圖／愛奇藝國際站）

記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導

2022-05-20 21:04:00

韓劇《Shooting Stars流星》熱播中，由金永大飾演大咖演員「孔泰成」、李聖經飾演經紀人兼經紀公司宣傳組長「吳寒星」，故事揭露南韓演藝圈內幕。金永大接受台灣媒體訪問，透露公司未實施「禁愛令」，反而希望藝人「健康優先」，他認同表示：「我也不認為只有工作才是生活的首要任務！」

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金永大劇中是一位大明星，他透露能把自己所處的環境，以電視劇的方式告訴外界娛樂圈內幕的題材十分吸引他，所以決定出演；以演員的身分飾演演員，他認為不用花時間準備，反而透過拍攝重新審視過去視為理所當然的任何事情。

《流星》第二集中，金永大被李聖經誤植的新聞稿「重創形象」成了太監，他生氣衝到廁所找李聖經理論，甚至試圖寬衣解帶證明非太監，金永大透露該場拍攝花絮，指跳上廁所間隔板的橋段全是即興演出，效果比原定有趣，過程開心，NG次數不多即完成。

▲金永大劇中飾演演員本職「孔泰成」。（圖／tvN）
▲金永大劇中飾演演員本職「孔泰成」。（圖／tvN）
金永大劇中很愛欺負經紀人李聖經，但私下的他跟經紀人相處融洽，時常溝通傾訴。在南韓演藝圈，藝人戀愛被視為大忌，但金永大透露公司未有「禁愛令」，老闆也不會要求「事業為重」，他表示：「我從未聽過公司和經紀人說『要以事業為重』。我們公司總是強調『健康優先』。我也不認為只有工作才是生活的首要任務，從公司的立場來看，戀愛也不是禁止的。」

該劇班底金永大、尹鐘焄、河道權是夯劇《Penthouse上流戰爭》要角，開播前電視台就預告，會有許多大咖客串，其中包含《Penthouse上流戰爭》班底嚴基俊、奉太奎，對於再次合作的感想、大家從復仇狗血劇演到浪漫喜劇的氛圍，金永大說：「不管是復仇狗血劇還是浪漫喜劇，無論在哪個拍攝現場，前輩們都像親哥哥一樣照顧我。時隔很久在新的拍攝現場又相遇，感覺很新鮮，拍攝的過程也很幸福。」《Shooting Stars流星》每週六、日獨家在愛奇藝國際站播出。

▲金永大私下跟經紀人相處融洽。（圖／愛奇藝國際站）
▲金永大私下跟經紀人相處融洽。（圖／愛奇藝國際站）

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